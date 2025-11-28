En vivo
Noticias Caracol / COLOMBIA / El cambio urgente que debe hacer Airbus en sus aviones y que afecta vuelos de Avianca en Colombia

El cambio urgente que debe hacer Airbus en sus aviones y que afecta vuelos de Avianca en Colombia

JetSMART también pronunció por la medida urgente que tomó la empresa europea que fabrica y vende aviones comerciales. Le contamos cuál fue la falla que provocó la actualización.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de nov, 2025
