Así operan los aeropuertos del país tras el terremoto: ¿qué pasa en Cali, Pereira y otras ciudades?

El terremoto de magnitud de 7,4 que se presentó en Colombia el lunes 10 de agosto no solo causó desastres en diferentes partes del país, también llevó a que varios aeropuertos del país suspendieran operaciones por los daños. Este martes, 24 horas después de la emergencia, las autoridades han dado a conocer que algunos terminales aéreos han retomado su operación gradualmente.

Tras exhaustivas inspecciones técnicas sobre las pistas, calles de rodaje, estructuras de terminales y torres de control, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y el Ministerio de Transporte emitieron un balance oficial detallando el estado operativo de las principales terminales aéreas en las regiones más golpeadas. En su comunicado resaltaron que esta reanudación de vuelos se lleva a cabo "priorizando en todo momento la seguridad de pasajeros y tripulaciones".



Estos aeropuertos reanudaron operaciones comerciales tras temblor

De acuerdo con la información entregada por la Aerocivil, los siguientes aeropuertos han restablecido sus itinerarios comerciales bajo condiciones de seguridad verificadas:



Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali / Palmira): Reanudó operaciones comerciales con total normalidad. Los equipos de revisión no reportaron novedades ni afectaciones en su infraestructura física ni en las áreas de movimiento de aeronaves.

Reanudó operaciones comerciales con total normalidad. ni en las áreas de movimiento de aeronaves. Aeropuerto El Caraño (Quibdó): Retomó completamente sus vuelos comerciales regulares bajo la modalidad de aeropuerto controlado, tras confirmar el óptimo estado de sus instalaciones.

Retomó completamente sus vuelos comerciales regulares bajo la modalidad de aeropuerto controlado, tras confirmar el óptimo estado de sus instalaciones. Aeropuerto El Edén (Armenia): Habilitó nuevamente el servicio de transporte comercial regular en condición de aeropuerto controlado. No obstante, la autoridad aclaró de forma precisa que, de manera temporal, esta terminal no estará disponible como aeropuerto alterno para otras aeronaves debido a las condiciones físicas en las que quedó la infraestructura.

Habilitó nuevamente el servicio de transporte comercial regular en condición de aeropuerto controlado. No obstante, la autoridad aclaró de forma precisa que, de manera temporal, esta terminal para otras aeronaves debido a las condiciones físicas en las que quedó la infraestructura. Aeropuerto La Nubia (Manizales): Quedó habilitados para vuelos comerciales, pero operando como aeropuerto controlado. Esta medida provisional se mantendrá mientras se adelantan los trabajos de reparación en la torre de control, la cual sufrió fisuras en su estructura y ruptura de vidrios. Las autoridades constataron previa verificación que la pista de aterrizaje y el área de movimiento se encuentran en perfectas condiciones de seguridad.

Quedó habilitados para vuelos comerciales, pero operando como aeropuerto controlado. Esta medida provisional se mantendrá mientras se adelantan los trabajos de reparación en la torre de control, la cual sufrió fisuras en su estructura y ruptura de vidrios. Las autoridades constataron previa verificación que la pista de aterrizaje y el área de movimiento se encuentran en perfectas condiciones de seguridad. Aeropuerto Gerardo Tovar López (Buenaventura): Quedó habilitados para vuelos comerciales, pero operando como aeropuerto controlado.

Aeropuertos con restricciones operacionales y cierres

En contraposición, algunas terminales clave del occidente y el Eje Cafetero enfrentan serias limitaciones y, por ahora, siguen sin operar y no están recibiendo itinerarios comerciales convencionales:



Aeropuerto Internacional Matecaña (Pereira): Mantiene suspendida la operación comercial regular. Según el comunicado, la pista presentó fisuras, los sistemas de comunicaciones ATS sufrieron desconexiones y la estructura de la torre de control se encuentra bajo evaluación técnica especializada. Por el momento, la terminal funciona únicamente para vuelos de Estado, atención médica, búsqueda y rescate (SAR) y misiones humanitarias. La Aerocivil informó que la alerta NOTAM respectiva fue ampliada y se mantiene coordinación estrecha con la administración municipal de Pereira. Aeropuerto Santa Ana (Cartago): Opera bajo la modalidad de no controlado y su uso quedó reservado con carácter exclusivo para aeronaves de Estado y servicios de emergencia o ayuda humanitaria. Aeropuerto Guillermo León Valencia (Popayán): Mantiene un cierre temporal preventivo de todas sus operaciones. La causa de este cese no se debe directamente a fallas estructurales por el temblor, sino a la presencia de ceniza volcánica en la zona, lo cual activa los protocolos estándar de seguridad aérea.

#Actualización l Informamos sobre el estado actual de aeropuertos en Colombia: pic.twitter.com/AFrV9xM2hC — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 11, 2026

La Aeronáutica Civil también detalló que la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea confirmó que la operatividad del espacio aéreo nacional se mantiene plenamente garantizada. Asimismo, la Aerocivil ha desplegado equipos de Atención al Usuario e Intermediación en las distintas terminales aéreas para brindar asistencia directa y orientación a los viajeros que han sufrido cancelaciones o reprogramaciones.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@cararcoltv.com.co