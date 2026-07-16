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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El drama que vivió un conductor de carga secuestrado en Cauca: lo salvaron de ser asesinado

El drama que vivió un conductor de carga secuestrado en Cauca: lo salvaron de ser asesinado

Unidades del Ejército encontraron también un cuerpo sin vida, pero este no pudo ser recuperado porque la comunidad impidió adelantar los actos urgentes.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Conudctor secuestrado en Cuaca
Imágenes de la liberación
Ejército Nacional

Un conductor de un vehículo de carga secuestrado en el Valle del Cauca fue rescatado por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Padilla (Cauca). El operativo se llevó a cabo en la vereda El Chamizo, donde soldados de la Vigésima Novena Brigada adelantaban operaciones de control y seguridad para proteger a la población. De acuerdo con las investigaciones preliminares, hasta ese lugar había sido trasladada la víctima por integrantes de un grupo ilegal con la presunta intención de quitarle la vida.

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La rápida reacción de los militares permitió ubicar y liberar al conductor sano y salvo antes de que el crimen se consumara. Durante la misma operación también fue recuperado el vehículo de carga que había sido hurtado por los delincuentes. Además, las tropas incautaron una motocicleta que, según las autoridades, habría sido utilizada por los presuntos secuestradores para movilizarse por la zona.

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Durante la inspección del sector, los uniformados encontraron un cuerpo sin vida, del que no se pudo conocer mayor detalle. Y es que el Ejército aseguró que habitantes del lugar impidieron que la Policía Judicial realizara la verificación correspondiente y los actos urgentes, por lo que la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte continúan siendo materia de investigación.

Tras el rescate, el conductor recibió acompañamiento por parte de las autoridades para formalizar la denuncia por el delito de secuestro y facilitar el avance de las investigaciones judiciales.

El Ejército Nacional informó que mantiene las operaciones militares en el departamento del Cauca con el propósito de proteger a la población y combatir las acciones de los grupos armados ilegales que operan en la región. "La ofensiva en el Cauca continúa sin tregua", afirmó el Brigadier General Diego Jaramillo, comandante Brigada 29 del Ejército.

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María Paula Rodríguez Rozo
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