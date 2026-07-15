Reportan trancón en Calle 80 - Autopista Medellín por accidente de tránsito en la vía Siberia-Funza

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó que se registra un trancón en la salida de la Calle 80 debido a un accidente de tránsito que ocurrió en la vía Siberia-Funza. "Por siniestro vial con fatalidad en la vía Siberia-Funza en el sector del Parque Empresarial San Antonio, se registra fuerte congestión vehicular en la autopista Medellín, lo que genera represamiento vehicular en la salida de la ciudad por la Calle 80", aseguró la entidad.

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#GestiónDelTráfico | Por siniestro vial con fatalidad en la vía Siberia-Funza en el sector del Parque Empresarial San Antonio, se registra fuerte congestión vehicular en la autopista Medellín, lo que genera represamiento vehicular en la salida de la ciudad por la Calle 80. pic.twitter.com/4qeZIt4VE3 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 15, 2026