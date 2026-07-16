Diseñador tolimense habría recibido un disparo en medio de su trabajo en Bogotá: ¿cómo va el caso?

Juan Sebastián Romero Macías, un hombre de 39 años, recibió un disparo en el pecho en medio de su jornada laboral. Este diseñador gráfico, oriundo de Honda (Tolima), trabajaba en una empresa ubicada en el occidente de Bogotá desde hacía varios años. Su familia pide justicia y celeridad en el caso. A su vez, advierte el riesgo de que la persona que habría accionado el arma no sea juzgada como ellos consideran que debería ser.

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Los hechos ocurrieron en una oficina de la localidad de Fontibón, el 26 de junio. Su hermano, Diego Romero, habló con Noticias Caracol e indicó cómo se dio el caso. Una grabación que al parecer tiene la Fiscalía General de la Nación da cuenta de cómo ocurrieron los hechos, aunque la familia denuncia que no ha podido acceder directamente al recurso. Según Romero, su hermano estaba en la oficina junto a su jefe, Jonathan Trujillo, quien es dueño de la empresa donde trabajaba. Por un lapso de 10 a 15 minutos, asegura el fiscal, esta persona habría manipulado un arma que supuestamente era traumática, aunque todavía no se sabe si este artefacto tenía modificaciones. El sujeto apuntó al pecho de Juan Sebastián y disparó.

Desde ese momento, las versiones varían. Y es que Juan Sebastián fue trasladado a un centro asistencial por su jefe, quien posteriormente se fue. Lo siguiente que se supo del hombre fue cuando llamó a la novia de Juan Sebastián y le dijo: “Allá dejé a Juan y yo estoy con mi abogado”. No está claro todavía si Juan Sebastián llegó con signos vitales o no, pero el personal de urgencias le dijo a la familia que cuando llegó al centro asistencial ya no estaba con vida.



Diego afirma que su hermano muchas veces contó el ambiente que vivía en la empresa, donde trabajaba como diseñador de dos marcas. Juan Sebastián tuvo la intención de renunciar en ocasiones por el presunto acoso laboral que estaba viviendo. “Me ha tocado demostrar que no le pagaban, lo trataban mal en el trabajo. Él se quería ir, lo había manifestado por escrito en ocasiones”, señaló su familiar.



Preocupación por el caso y el manejo que se le dé en Fiscalía

Este medio consultó con la Fiscalía General de la Nación para conocer en qué va el caso de Juan Sebastián Romero. De momento, sigue en etapa de indagación. La fiscal encargada ordenó que se lleven a cabo actividades de policía judicial como entrevistas y recolección de posible elemento material probatorio. Pero en la conversación con Noticias Caracol, Diego manifiesta preocupación, ya que ha notado que el caso podría ser manejado como homicidio culposo. Diego y su familia sostienen que este debería ser tratado como homicidio doloso. “Este es un personaje que ya tiene más de 40 años, que está consciente (...) estuvo casi 15 minutos al lado de mi hermano y después va, le apunta, le dispara y lo mata”. Para ellos, este asunto estuvo lejos de ser un simple accidente. Diego advierte sobre posibles irregularidades en la actuación de la fiscal, quien no le ha permitido acceder al único video que registró el momento de los hechos.



¿Qué responde la marca donde trabajaba Juan Sebastián?

Amateur, la marca a la que estuvo vinculado Sebastián durante ocho años, lamentó la muerte del colaborador y señaló que ha mantenido reserva por respeto a la investigación que continúa en desarrollo, así como también ha seguido recomendaciones jurídicas. La empresa manifestó disposición para colaborar con las autoridades y pidió abstenerse de difundir información no verificada.



Mientras la familia pide celeridad en el caso y el vinculado al proceso continúa en libertad, los allegados de Juan Sebastián recuerdan el legado que dejó en este mundo. Y es que su pasión por el skate no solo se limitó a ser algo de disfrute. También hizo que este deporte impactara la vida de otras personas, especialmente niños que pasaron de estar simplemente en las calles sin buenas influencias a tomar un skate y formar comunidad. A su funeral fueron centenares de personas, comenta Diego, de Colombia y Estados Unidos. “Era gente que reconocía que Juan era una muy buena persona”, recordó su hermano. “Alguien hace poco me decía que las buenas personas duran poco, entonces yo me quedo con las buenas cosas de él”.

María Paula Rodríguez Rozo

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