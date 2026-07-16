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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Comandante de Bomberos de Ventaquemada permanece en UCI tras brutal agresión en Tunja: ¿qué pasó?

Comandante de Bomberos de Ventaquemada permanece en UCI tras brutal agresión en Tunja: ¿qué pasó?

El teniente le solicitó a un peatón que recogiera las heces de uno de sus perros en Tunja.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de jul, 2026
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El teniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada (Boyacá), está luchando por su vida después de ser víctima de una grave agresión que ha sido motivo de indignación para quienes han conocido el caso, pues todo ocurrió a raíz de un hecho de intolerancia. El ataque tuvo lugar en Tunja, cuando el oficial estaba fuera de servicio. El presunto agresor, de 32 años, ya fue capturado por el presunto delito de lesiones personales.

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Según los testimonios que circulan en medios locales, Bolívar estaba de camino al Colegio Salesiano Maldonado de Tunja para asistir al ensayo de la banda de egresados, que normalmente participa en los desfiles del 20 de julio, cuando le solicitó a un ciudadano que recogiera las heces de uno de sus perros, lejos de saber que esta solicitud terminaría en una grave confrontación. Según la versión divulgada por El Tiempo, Bolívar iba en su carro y le pidió al hombre que recogiera los desechos. Pero la persona reaccionó airadamente.

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Un testigo habló con el medio citado y dijo que el peatón lo agredió a los puños, le hizo perder el equilibrio al bombero, quien cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el andén. En el suelo, la persona le habría propinado varias patadas. El presunto agresor fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, que llegaron después de que un ciudadano alertara sobre la situación. El comandante fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Tunja. Los hechos siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El centro asistencial emitió un comunicado en el que informó que el comandante se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital universitario, donde actualmente recibe atención médica de alta complejidad. Un equipo interdisciplinario está a cargo de su tratamiento. El estado actual del teniente Bolívar, así como su evolución, se mantienen bajo pronóstico reservado.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja lamentó este grave hecho y manifestó su solidaridad y acompañamiento frente al caso. La comunidad y unidades bomberiles participaron este 14 de julio en una velatón frente al hospital universitario para pedir por la pronta recuperación de Bolívar.

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María Paula Rodríguez Rozo
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