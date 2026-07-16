Aerocivil anuncia cierres del espacio aéreo en Bogotá por el Día de la Independencia: horarios

La Aeronáutica Civil confirmó que el espacio aéreo de Bogotá tendrá cierres temporales durante los próximos días como parte de las actividades programadas para la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, celebración que incluirá la tradicional revista aérea liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La medida fue divulgada oficialmente este 16 de julio y busca garantizar el desarrollo seguro de los actos conmemorativos previstos en la capital del país.



Horarios de los cierres del espacio aéreo por el desfile del 20 de Julio

De acuerdo con la información entregada por la autoridad aeronáutica y replicada por el Portal Bogotá de la Alcaldía Mayor, las restricciones se aplicarán en dos jornadas específicas. La primera tendrá lugar el sábado 18 de julio entre las 10:00 a. m. y las 11:00 a. m., mientras que la segunda se realizará el lunes 20 de julio entre las 10:00 a. m. y la 1:15 p. m. Durante esos periodos se limitarán temporalmente las operaciones aéreas para facilitar las maniobras previstas dentro de la programación oficial del Día de la Independencia.

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La Aeronáutica Civil explicó que estos cierres fueron coordinados previamente con los operadores aéreos y las aerolíneas que realizan operaciones desde y hacia Bogotá. Según la entidad, la planificación anticipada tiene como propósito reducir al máximo las afectaciones para pasajeros y compañías aéreas, permitiendo que los ajustes logísticos se adopten con suficiente antelación.

No obstante, la autoridad hizo un llamado a los viajeros que tengan vuelos programados durante las fechas y horarios señalados para que mantengan comunicación directa con sus respectivas aerolíneas. La recomendación busca que los usuarios puedan verificar posibles modificaciones en itinerarios, cambios de horario o ajustes operativos antes de desplazarse hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado. Asimismo, la Aeronáutica Civil solicitó a las empresas de transporte aéreo fortalecer los mecanismos de información hacia sus pasajeros y comunicar oportunamente cualquier novedad derivada de las restricciones temporales. La entidad destacó la importancia de ofrecer alternativas que permitan minimizar el impacto sobre los viajeros durante la ejecución de las actividades conmemorativas.



La medida coincide con la preparación de uno de los eventos patrióticos más importantes del país. Cada año, el Día de la Independencia reúne a miles de ciudadanos en diferentes actividades civiles y militares, entre ellas el tradicional desfile y la revista aérea, considerada uno de los principales atractivos de la celebración nacional. Precisamente por razones de seguridad operacional, las autoridades determinan zonas y horarios especiales para el manejo del tráfico aéreo.



Otro de los anuncios realizados por la Aeronáutica Civil está relacionado con el uso de aeronaves no tripuladas. La entidad recordó que durante los horarios de cierre del espacio aéreo estará estrictamente prohibido el sobrevuelo de drones en las áreas sujetas a restricción. La medida busca evitar interferencias con las operaciones de las aeronaves que participarán en la revista aérea y garantizar la seguridad de las tripulaciones y de los asistentes a los eventos programados.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL