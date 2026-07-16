Gerente de Metro de Medellín dio balance sobre falla técnica y dijo cuándo se restablece servicio

Miles de usuarios del Metro de Medellín enfrentaron dificultades de movilidad durante la mañana de este jueves, luego de una falla técnica que obligó a suspender parcialmente la operación de la Línea A, el principal corredor férreo del sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. La situación llevó a que el servicio funcionara únicamente entre las estaciones Niquía y Poblado mientras equipos especializados trabajaban en la reparación de la avería.



Gerente de Metro de Medellín entregó balance sobre falla técnica

Tras varias horas de contingencia, el gerente general del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, entregó un balance sobre lo ocurrido y explicó las acciones que adelanta la empresa para garantizar la seguridad de los viajeros y restablecer la operación completa del sistema. Según informó la compañía, el origen de la novedad se encuentra en una falla en la catenaria, la infraestructura encargada de suministrar la energía eléctrica que permite el desplazamiento de los trenes.

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La afectación obligó a suspender temporalmente el servicio en seis estaciones ubicadas en el sur del Valle de Aburrá: Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. Como consecuencia, miles de pasajeros tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus lugares de trabajo, estudio y demás compromisos diarios. De acuerdo con el reporte entregado por Elejalde y el equipo técnico del Metro, las evaluaciones preliminares indican que la normalización de la Línea A podría concretarse después del mediodía de este jueves 16 de julio, una vez finalicen las labores de reparación y las pruebas de seguridad que exige el protocolo operativo. La empresa aclaró que el tiempo definitivo dependerá de los resultados de las inspecciones que se realizan en el sector afectado.

[ACTUALIZACIÓN] 🟡 (9:23 a. m.) Nuestro gerente, Tomás Elejalde, entrega un reporte sobre la novedad presentada durante la mañana de hoy en la línea A, la cual obligó a operar entre las estaciones Niquía y Poblado.



Además, comparte información sobre el Plan de Continuidad y las… pic.twitter.com/FdzMcKdnux — Metro de Medellín (@metrodemedellin) July 16, 2026

"Nuestros equipos ya se encuentran en sitio, están evaluando el procedimiento para la reparación y estabilización de nuevo de la catenaria. Es un procedimiento que nos va a tomar todo el resto de la mañana y esperamos que en horas de la tarde podamos retomar el servicio". Los buses de apoyo fueron dispuestos especialmente para facilitar la movilidad de las personas que se dirigían hacia municipios como Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, territorios que se vieron directamente afectados por la interrupción parcial de la Línea A.



Añadió: "Aún no sabemos la causa, eso está en evaluación por parte del personal de mantenimiento. Cuando tengamos más información, obviamente lo contaremos a toda la ciudadanía y, si es necesario, contar las acciones no solamente correctivas, sino de prevención, que en este caso todavía no se ha determinado".



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL