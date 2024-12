El emotivo mensaje de Claudia López a Angelica Lozano por su aniversario: "Gracias por existir"

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a la senadora Angeliza Lozano por su aniversario número cinco de matrimonio, y varios de sus seguidores y amigos dejaron sus comentarios felicitando a la pareja, que ya tiene más de 12 años de relación.

"¡Feliz aniversario amor de mi vida! Gracias por existir, por estos 12 años juntas y 5 de feliz matrimonio. ¡Te adoro!", escribió López en su cuenta de Instagram. En la publicación también compartió con fotos de su celebración de matrimonio.

Por su parte, Lozano respondió diciendo: "Una de las mejores decisiones de mi vida".

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios. "¡Felicitaciones por ese lindo aniversario! ¡Que viva el amor!", "qué sean felices, por muchos más años juntas", "divinas", "muy guapas" son algunos de ellos.

Publicidad

(Lea también: Carlos Fernando Galán dice que "los embalses de Bogotá no están en niveles críticos" ).

Así se conocieron



Cuando Lozano estaba haciendo su campaña para llegar al Senado, contó a través de un video de TikTok junto a López cómo se conoció con su ahora esposa, y cómo decidieron empezar una relación amorosa.

Publicidad

Ambas se conocieron en 2007 y hablaban ocasionalmente de política, pero no fue sino hasta 5 años después que el interés empezó a ser románico. De hecho, de acuerdo con la exlcaldesa de Bogotá, todo surgió en "cámara lenta".

"Durante muchos años fue como que sí, como que no. Como que me coqueteaba, pero como que no. De pronto se perdía y de pronto volvía. Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa", explicó López.

Cuando Lozano era concejal de Bogotá, entre 2012 y 2013, le pidió ayuda a Claudia López para que la asesorara en una rendición de cuentas. Se reunieron un viernes en la tarde y, después de trabajar unas horas, se fueron a la casa de un amigo.

"Llegamos donde mi amigo y entonces, pues ajá. Lloré, me consolaron, charlamos, bailamos, reímos... Y entre una margarita y otra margarita lo que pasó, pasó", narró la exalcaldesa.

Publicidad

Para entonces, López estaba tratando de superar una ruptura amorosa, por lo que Lozano decidió acompañarla en la 'tusa' porque "las amigas son para las buenas y las malas".

(Lea también: Juez sancionó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con arresto de 3 días y multa ).

Claudia López y Angélica Lozano. Instagram: @claudialopezcl

Publicidad

Tras ese primer encuentro, la pareja compartió ese fin de semana, pero como López debía regresar a estudiar en Chicago, Estados Unidos (donde estaba estudiando), Lozano pensó que las cosas había terminado ahí. Sin embargo, la sorprendió un mensaje de su ahora esposa, quien le confesó que la extrañaba.

"Todo fluyó muy naturalmente. Hasta que llegó Semana Santa y me dijo que si iba a Chicago", afirmó López.

Las dos pasaron esa semana juntas, donde se afianzó el amor, por lo que no pasó mucho tiempo hasta que decidieron iniciar un noviazgo. Aunque no coincidieron si fue en el carro o en un restaurante, se acuerdan exactamente de cuáles fueron sus palabras.

"Íbamos en el carro y le dije muy empoderada con mi inglés: '¿Quieres ser mi next?' ", contó Angélica, quien se sorprendió al recibir un no por respuesta. Después de unos segundos de silencio incómodo, López replicó: "No, yo no quiero ser tu next. I wanna be your last".

Publicidad

Desde entonces están juntas y se han consolidado como una de las parejas más estables de la política colombiana. De hecho, se casaron el 16 de diciembre de 2019.