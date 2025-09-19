En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El emotivo reencuentro de patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi con su perro antinarcóticos

El emotivo reencuentro de patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi con su perro antinarcóticos

El patrullero Diego Alejandro Herrera, quien sobrevivió al ataque atribuido a la Estructura 36 de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, se reencontró con su canino antinarcóticos, Telmo, veintiocho días después.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Reencuentro de uniformado con Telmo
Reencuentro de uniformado con Telmo
SUMINISTRADA

Publicidad

Publicidad

Publicidad