El expresidente del Senado Iván Name es ingresado a la cárcel La Picota: primeras imágenes

La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente del Senado Iván Name por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD ) . En la tarde del miércoles la Dijín efectuó la captura. Se confirmó que Name fue trasladado a un centro carcelario.

En la noche de este jueves se confirmó que Name, quien se encontraba en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, fue trasladado a la cárcel La Picota donde permanecerá recluso. “Tener dos cosas en cuenta y es en el estado del proceso en donde está el criterio para emitir la orden de captura no es prejuzgarlos; es decir, aquí se tiene que adelantar el juicio y en el juicio se tiene que comprobar más allá de cualquier duda razonable que efectivamente los imputados han sido culpables”, explicó el analista político Gabriel Cifuentes en entrevista para Noticias Caracol.

#Atención | Reseña de Iván Name, expresidente del Senado, al ingreso de la cárcel La Picota, sitio permanente de reclusión.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/bDXvia1C1C

El escándalo de la UNGDR

Además de Name, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle también fue capturado . El exsubdirector de la UNGDR Sneyder Pinilla reveló que con el dinero de la entidad se pagaron millonarias coimas a Name y Calle cuando eran presidentes del Congreso. Pinilla aseguró que el dinero fue desviado del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento de La Guajira.

La captura de Calle tomó más tiempo, de acuerdo con información compartida por las autoridades no se sabía la ubicación del excongresista. Finalmente se supo que Calle se encontraba en la casa de uno de sus familiares y también fue enviado al búnker de la Fiscalía después de entregarse voluntariamente. Debido a las detenciones, el Congreso queda dos parlamentarios menos que no tendrán un reemplazo. Los partidos Liberal, al que pertenece Calle, y Alianza Verde, del que es militante Name, perdieron los curules.

"Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales (de 2023)", explicó la Corte.

Para el analista político Gabriel Cifuentes, “hay elementos probatorios que llevan a la sala de instrucción a pensar con un determinado grado de probabilidad de que efectivamente estas personas cometieron los delitos y que para enfrentar el juicio es mejor que lo hagan privados de la libertad por las condiciones que establece el Código de Procedimiento Penal para esta clase de situaciones". Aunque advierte que con la emisión de las ordenes de captura no los están declarando culpables.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló en su momento, tras obtener acceso a documentos, videos y testimonios, que los 4.000 millones de pesos fueron repartidos en 3.000 para Name y 1.000 para Calle. Estos señalamientos son de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGDR .

Imputada exasesora del Ministerio de Hacienda por su presunta participación en el caso de la UNGRD

También este jueves la Fiscalía informó que se hizo imputación de cargos a la exasesora del Ministerio de Hacienda y enlace de la entidad con el Congreso de la República, María Alejandra Benavides Soto. Fue imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo.

"Desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la exfuncionaria recibió la instrucción de admitir de los senadores y representantes a la Cámara que conformaban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público proyectos contractuales en los que se interesaron ilícitamente, a cambio de que concurrieran y votaran las operaciones de crédito público que el Ministerio de Hacienda había presentado al Congreso en julio del mismo año (...) En ese sentido, Benavides Soto habría participado en la reunión en la que se solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, tramitar y celebrar los proyectos contractuales en beneficio de los parlamentarios", se lee en un comunicado.

