En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ARANCELES ECUADOR
CASO TALIO
CONCIERTO BAD BUNNY
VENEZUELA
INDEPENDIENTE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / "El helicóptero está encima": así vivió comunidad noche de enfrentamientos en el Meta

"El helicóptero está encima": así vivió comunidad noche de enfrentamientos en el Meta

En la zona rural de Vista Hermosa, Meta, se registraron combates en la noche del viernes entre tropas del Ejército Nacional y disidencias al mando de alias "Calarca".

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
"El helicóptero está encima": así vivió comunidad noche de enfrentamientos en el Meta
Noche de enfrentamientos en el Meta. -
Noticias Caracol

En la noche del viernes 23 de enero se registraron fuertes enfrentamientos en el sur del Meta, en una zona rural cercana al casco urbano de Vista Hermosa, entre tropas del Ejército Nacional y disidencias bajo el mando de alias "Calarca". El hecho ocurrió en la vereda Los Laureles, un área próxima a la antigua zona de normalización donde se concentraron excombatientes que firmaron el acuerdo de paz. Hasta el momento, reportan dos personas fallecidas y varios heridos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según testimonios recogidos por Noticias Caracol, los disparos comenzaron alrededor de las 9:00 de la noche y se extendieron por varios minutos, generando pánico entre los residentes. Algunas personas señalaron que escucharon ráfagas de fusil durante períodos prolongados, con breves pausas entre cada intercambio de fuego. El ruido de los combates se sintió tan cerca de las viviendas que varios habitantes se resguardaron en el piso o debajo de camas, buscando protegerse del paso de los proyectiles.

Últimas Noticias

  1. Asesinan a líder comunal en Algeciras, Huila
    Blu Radio
    COLOMBIA

    Líder comunal fue asesinado en Algeciras, Huila, en una zona rural del municipio

  2. Temblor despertó a Colombia en la mañana de este sábado 24 de enero: magnitud y epicentro
    SGC
    COLOMBIA

    Temblor despertó a Colombia en la mañana de este sábado 24 de enero: magnitud y epicentro

Publicidad

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Meta

Guaviare

Publicidad

Publicidad

Publicidad