"El helicóptero está encima": así vivió comunidad noche de enfrentamientos en el Meta

En la noche del viernes 23 de enero se registraron fuertes enfrentamientos en el sur del Meta, en una zona rural cercana al casco urbano de Vista Hermosa, entre tropas del Ejército Nacional y disidencias bajo el mando de alias "Calarca". El hecho ocurrió en la vereda Los Laureles, un área próxima a la antigua zona de normalización donde se concentraron excombatientes que firmaron el acuerdo de paz. Hasta el momento, reportan dos personas fallecidas y varios heridos.

Según testimonios recogidos por Noticias Caracol, los disparos comenzaron alrededor de las 9:00 de la noche y se extendieron por varios minutos, generando pánico entre los residentes. Algunas personas señalaron que escucharon ráfagas de fusil durante períodos prolongados, con breves pausas entre cada intercambio de fuego. El ruido de los combates se sintió tan cerca de las viviendas que varios habitantes se resguardaron en el piso o debajo de camas, buscando protegerse del paso de los proyectiles.