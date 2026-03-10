Autoridades revelan irregularidades del tobogán en Chinácota donde se lanzó una mujer y falleció

El tobogán del establecimiento en el que una mujer cayó de un tobogán y falleció en Norte de Santander continúa cerrado después de la orden de sellamiento emitida por las autoridades. La Fiscalía es quien lleva el caso y las respectivas indagaciones para conocer las causas que desembocaron en este fatal accidente ocurrido en el municipio de Chinácota.

Cabe decir que la atracción fue clausurada por la alcaldía municipal desde el momento en que se presentó el accidente. Y es que el establecimiento Entre Nubes, operador de este tobogán, no contaba con los permisos requeridos para tener esta estructura en el lugar. Al momento, las autoridades competentes avanzan en la investigación para establecer las condiciones que había en el momento del suceso, como el horario nocturno o si la pista por la que se deslizó esta mujer estaba mojada.

Yuris Cristel Camila García Manrique, la víctima de este accidente que es materia de investigación, fue sepultada recientemente en Cúcuta por sus seres queridos. Medicina Legal reveló que las causas de muerte de esta mujer de 29 años fueron un trauma intracraneal y trauma torácico abdominal cerrado.



Noticias Caracol habló con la defensa del establecimiento comercial donde ocurrieron los hechos. La parte de este proceso que se adelanta declaró que ha contactado a la familia de García para ponerse a su disposición. A su vez, se ha adelantado una mesa de trabajo que busca favorecer a los familiares de la afectada.



A pesar del incidente, el restaurante y hospedaje de Entre Nubes continúan abiertos al público. En este lugar trabajan más de 70 personas que reciben sustento económico por las labores que desempeñan en este lugar. De hecho, hay trabajadores que aseguran que están siendo víctimas de amenazas por medio de redes sociales después del episodio ocurrido. Los hijos de los dueños del establecimiento también pasaron a ser objetivo de esta clase de intimidaciones, por lo que tuvieron que abandonar sus actividades académicas.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL