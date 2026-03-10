En vivo
Atentado en contra del Ejército: ataque con explosivos en Cauca deja varios heridos

El hecho fue confirmado por el gobernador del Cauca a través de sus redes sociales. Esto es lo que se sabe del ataque perpetrado en la vía Panamericana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de mar, 2026
Atentado en Cauca
El hecho se registró en el municipio de Patía.
Particular

Este 10 de marzo se registró un nuevo atentado contra la fuerza pública en el sur del departamento del Cauca. Uniformados de la División Tercera del Ejército Nacional fueron víctimas de un ataque con explosivos que cayeron sobre un vehículo blindado del Ejército.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que cuatro militares resultaron heridos por la onda explosiva que se desató. “Expresamos nuestra solidaridad y nuestro deseo de pronta recuperación”, dijo el mandatario departamental.

Guzmán señaló que desde la Gobernación del Cauca se activaron las rutas de atención, mecanismos de coordinación, diálogo e interlocución con las autoridades. Esto con el fin de restablecer el orden público, garantizar la seguridad y brindar tranquilidad a las comunidades de esta zona del departamento.
Revelan la causa de muerte de la mujer que se lanzó de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander
No vamos a permitir que el miedo se imponga. Seguiremos siempre trabajando con las comunidades para proteger su vida, integridad y la tranquilidad del pueblo caucano, que anhela vivir en paz”, manifestó.

Hasta el momento, el Ejército Nacional de Colombia no se ha pronunciado oficialmente sobre el atentado que afectó a integrantes de la institución, quienes presuntamente realizaban labores de patrullaje en la zona.

NOTICIA EN DESARROLLO
