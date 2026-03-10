En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Abatido alias Ramiro en un bombardeo del Ejército contra disidencias de las Farc en Antioquia

Abatido alias Ramiro en un bombardeo del Ejército contra disidencias de las Farc en Antioquia

En la operación, que se adelantó en el municipio de Ituango, siete guerrilleros murieron y una mujer resultó herida, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Por: EFE
Actualizado: 10 de mar, 2026
Alias Ramiro.
Alias Ramiro.
Suministrada

Siete guerrilleros murieron y una mujer resultó herida en un bombardeo del Ejército a una disidencia de las Farc en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, informó este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. "Entre los neutralizados cayó alias Ramiro, cabecilla principal" de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), que lidera Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, señaló el ministro.

Sánchez agregó que el grupo atacado se dedica "al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas". Según explicó más temprano el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, durante una rueda de prensa en Bogotá, el operativo militar se llevó a cabo mediante un bombardeo seguido de un asalto aéreo, con participación conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía.

El funcionario agregó que esta operación, que continúa en desarrollo -según las declaraciones de las autoridades-, forma parte de una ofensiva sostenida contra grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.

De acuerdo con el balance, entre enero y marzo las autoridades realizaron al menos cuatro bombardeos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco. En ese periodo, las operaciones militares han dejado 33 presuntos integrantes de grupos armados muertos en combate, 1.590 neutralizados y más de 1.300 capturados, según el Ministerio de Defensa.

Entre las operaciones recientes, el Ejército destacó un asalto aéreo en el departamento de Guaviare (centro-sur) contra una de las disidencias de Mordisco en el que fueron muertos ocho presuntos integrantes y se incautaron armas y municiones. Asimismo, en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, una infiltración militar permitió neutralizar a cuatro miembros del EMC, la mayor disidencia de las Farc, en un operativo que sigue en desarrollo.

En Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, otra operación contra el Frente de Guerra Oriental del ELN dejó un presunto integrante muerto en combate, siete capturados y ocho menores de edad recuperados.

EFE

