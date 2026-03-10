Revelan la causa de muerte de la mujer que se lanzó de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander

Medicina Legal reveló las causas puntuales de la muerte de la mujer que se accidentó tras lanzarse de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander. Yuris Cristel Camila García Manrique, identificada como la víctima fatal de este accidente, fue sepultada por sus familiares, amigos y cercanos en Cúcuta.

García Manrique se deslizó por este rodadero, que es un atractivo turístico instalado en el establecimiento Entre Nubes, y salió del trayecto después de una curva. Sus gritos alertaron a sus acompañantes de que algo había ocurrido. Todo quedó en un video que luego se hizo viral en redes sociales y posteriormente causó conmoción al conocerse que esta joven de 29 años falleció tras la caída del tobogán.



La atracción fue clausurada inmediatamente por la Alcaldía de Chinácota. Precisamente, el establecimiento que operaba este tobogán no contaba con los permisos necesarios. Ahora, las autoridades competentes avanzan en la investigación para establecer qué condiciones había en el momento en que García hizo uso del rodadero.

Previo a la entrega del cuerpo a sus familiares, Medicina Legal realizó los estudios forenses y constató que las causas de muerte de la mujer de 29 años fueron trauma intracraneal y trauma torácico abdominal cerrado.



La Fiscalía General de la Nación avanza con la investigación del caso para esclarecer las circunstancias de este trágico accidente en Chinácota.



La defensa del establecimiento comercial Entre Nubes donde ocurrieron los hechos habló con Noticias Caracol y manifestó que ha contactado a la familia de García para ponerse a su disposición. A su vez, se ha adelantado una mesa de trabajo que busca favorecer a los familiares de la víctima.



El restaurante y hospedaje de Entre Nubes continúan abiertos al público. Este lugar brinda empleo a más de 70 personas que reciben sustento económico. Algunos de ellos aseguran que están siendo víctimas de amenazas en redes sociales después del accidente ocurrido en el tobogán, al igual que los hijos de los dueños del establecimiento.



Ángela Díaz, directora de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, recalcó en diálogo con este medio que “Entre Nubes” no estaba afiliado a esta asociación. Además, resaltó que Colombia tiene una normativa estricta para operadores de atracciones, con ocho requisitos mínimos que funcionan como estándares de seguridad para autorizar el funcionamiento de este tipo de establecimientos.

