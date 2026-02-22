El Padre Chucho habló sobre su estado de salud tras aparecer en silla de ruedas durante misa

La reciente aparición de Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el Padre Chucho en silla de ruedas y con un brazo en cabestrillo generó inquietud entre fieles y seguidores en redes sociales. Las imágenes del sacerdote oficiando la eucaristía en esas condiciones despertaron preguntas sobre su estado de salud, que finalmente fueron aclaradas por el propio religioso durante su participación en el programa La Red.

El sacerdote, reconocido por su cercanía con la comunidad católica en Colombia, explicó que el inicio de 2026 ha estado marcado por complicaciones médicas que lo obligaron a someterse a varias intervenciones quirúrgicas. Todo comenzó cuando notó una pequeña masa que, con el paso del tiempo, empezó a crecer de manera preocupante. Aunque al principio no le dio mayor importancia, los exámenes clínicos y el tamizaje para descartar cáncer encendieron las alarmas y llevaron a los especialistas a recomendar una cirugía urgente.

Según relató, la situación se agravó al detectarse otra masa en la zona posterior, lo que incrementó su angustia. A ello se sumó una hernia abdominal que ya había sido operada anteriormente, pero cuyos cuidados posteriores no se cumplieron de forma adecuada. Los médicos fueron enfáticos en que la intervención debía realizarse cuanto antes para descartar cualquier presencia de cáncer y evitar un posible estrangulamiento de la hernia, un riesgo que podía comprometer seriamente su salud.



Ante la premura del procedimiento, el sacerdote optó por asumir la cirugía de manera particular, luego de no poder esperar los tiempos del plan de salud religioso. Con el respaldo de su familia logró reunir los recursos necesarios y el 9 de febrero ingresó al quirófano para una operación que implicaba riesgos considerables. “Me dijeron que el riesgo era la muerte”, confesó, revelando además que antes de la intervención recibió los Santos Óleos, un momento que describió como profundamente significativo desde lo espiritual.



Durante la cirugía, que se extendió por cerca de dos horas y media, vivió un episodio que interpretó como un gesto milagroso, el especialista le comunicó que no le cobraría honorarios, noticia que lo conmovió "a punto de estar dormido yo empecé a llorar ahí... Y me dice 'De Dios Esto viene de Dios y yo no le voy a cobrar nada'".

"Me tuvieron que entubar en la cirugía dentro de la cirugía", explicó. Tras el procedimiento, regresó a casa el mismo día con estrictas recomendaciones médicas para su recuperación.

Sin embargo, el posoperatorio no estuvo exento de dificultades. El propio sacerdote explicó que, al aplicarse hielo directamente sobre la piel para aliviar el dolor, sufrió una quemadura que le ocasionó dermatitis y molestias adicionales. Esto ha obligado a guardar reposo, modificar su alimentación y limitar actividades cotidianas, incluso aquellas tan simples como reír, que aún le generan dolor.

La mayor preocupación, no obstante, se disipó días después cuando los resultados de la biopsia confirmaron que la masa era benigna. La noticia fue recibida con alivio tanto por el religioso como por sus seguidores, quienes habían seguido de cerca su evolución tras verlo en silla de ruedas y con cabestrillo durante sus celebraciones litúrgicas.

En medio de su proceso de recuperación, el Padre Chucho continúa celebrando la eucaristía y agradeciendo por la mejoría en su salud. Su testimonio ha estado marcado por la fe y la gratitud, asegurando que esta experiencia ha reforzado su convicción espiritual y su compromiso pastoral, mientras avanza de forma gradual hacia su plena recuperación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co