Pico y placa en Bucaramanga será así del 23 al 28 de febrero: medida también aplica el sábado

La medida de pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga se encuentra en aplicación desde el 13 de enero de 2026 y mantiene el esquema definido para el primer trimestre del año. La restricción aplica de lunes a sábado entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, y los sábados desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Fuera de esos horarios, los vehículos particulares pueden circular sin limitación por número de placa.

Esta estrategia, diseñada para optimizar el flujo vehicular en la 'Ciudad Bonita', exige que los propietarios de automotores particulares verifiquen la numeración de sus placas para evitar contratiempos durante la tercera semana del mes de febrero. Bajo el esquema oficial que rige el trimestre de enero a marzo, la limitación de tránsito se ejecuta de forma ininterrumpida durante los días laborales y cuenta con una franja diferenciada para los días sábados.



Pico y placa en Bucaramanga será así del 23 al 28 de febrero

La medida aplica a vehículos de servicio particular y público, con excepción del servicio público individual tipo taxi, así como vehículos oficiales, diplomáticos, consulares y aquellos con matrícula extranjera o de importación temporal. Las demás condiciones continúan sin variaciones. Esta es la rotación definida para la semana del 23 al 27 de febrero:



Lunes 23: placas terminadas en 1 y 2

Martes 24: placas terminadas en 3 y 4

Miércoles 25: placas terminadas en 5 y 6

Jueves 26: placas terminadas en 7 y 8

Viernes 27: placas terminadas en 9 y 0

Sábado 28: placas terminadas en 5 y 6

¿Cómo es el horario del pico y placa en Bucaramanga?

Es imperativo que los conductores respeten los periodos de prohibición para eludir multas o la retención de sus bienes. Los horarios estipulados son los siguientes:



Lunes a Viernes 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Sábados 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

La Dirección de Tránsito recordó que el incumplimiento de la restricción genera una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo. Las autoridades indicaron que los controles se mantendrán en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la norma.



Vehículos que no presentan restricción

Existen categorías específicas que pueden circular libremente a pesar de la medida. Entre las excepciones se encuentran:



Vehículos con tecnologías eléctricas e híbridas.

Unidades de emergencia y de transporte escolar.

Automotores dedicados exclusivamente a la movilización de insumos médicos o traslado de pacientes.

