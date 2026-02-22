Murió Liliana Angulo, directora del Museo Nacional de Colombia y referente del arte afrocolombiano

El sector cultural colombiano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Astrid Liliana Angulo Cortés, directora del Museo Nacional de Colombia, ocurrido en la noche del 21 de febrero de 2026. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que informaron que la gestora cultural partió luego de afrontar un prolongado proceso de salud, acompañado de sus seres queridos y de una amplia red de apoyo.



Según el mensaje difundido, Angulo “se fue tranquila, rodeada del amor de su familia y sostenida por esa red inmensa de afecto, oraciones y buena energía”. La artista y curadora, de 51 años, había asumido la dirección del museo más antiguo del país en abril de 2024, tras ser designada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en reconocimiento a su trayectoria en la investigación y creación artística centrada en las identidades afrodescendientes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Formada como artista plástica en la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en escultura y una maestría en Artes en la Universidad de Illinois en Chicago, Angulo consolidó una carrera que integró la creación, la gestión cultural, la denuncia y la reflexión crítica sobre la representación de las comunidades afro en el arte contemporáneo.

Su trabajo abarcó disciplinas como la fotografía, la instalación y la escultura, y dio origen a exposiciones individuales como “Observing Whiteness” y “Mancha negra”, además de participar en muestras colectivas de alcance nacional e internacional como “Negritud e Identidad”.



Antes de asumir la dirección del Museo Nacional, desempeñó cargos clave en la institucionalidad cultural de Bogotá, entre ellos la subdirección de las Artes en el Instituto Distrital de las Artes, la gerencia de Artes Plásticas y Visuales, la subdirección operativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Desde estos espacios impulsó políticas y proyectos orientados a ampliar la visibilidad de las tradiciones culturales afrocolombianas y promover procesos de reparación simbólica a través del arte.



Uno de sus proyectos más significativos fue la consolidación del Museo Afro de Colombia, concebido para tener sede en Cali y dedicado a exaltar las expresiones artísticas afrocolombianas. Esta iniciativa reflejó su convicción de que la cultura es una herramienta para el reconocimiento histórico y la construcción de memoria colectiva.

Publicidad

El Museo Nacional de Colombia también se pronunció sobre su partida y resaltó la dimensión de su legado. En su mensaje institucional señaló que Angulo fue una “artista plástica multidisciplinar, investigadora y gestora cultural” y que, durante su gestión, impulsó “una transformación institucional al situar el antirracismo, la perspectiva decolonial y la reparación histórica en el centro de su labor”.

Asimismo, destacó que orientó su trabajo hacia “la construcción de escenarios que ampliaran las representaciones y narrativas de la nación pluriétnica y multicultural que somos” y que su legado permanecerá para siempre.

Publicidad

La despedida de su familia fue igualmente emotiva y espiritual. En la carta difundida expresaron que “nuestra amada Astrid Liliana Angulo Cortés ha emprendido su regreso al encuentro con sus ancestros” y que, tras “un proceso largo, valiente y profundamente acompañado, su cuerpo decidió descansar”. También subrayaron que su vida fue “lúcida, amorosa, agradecida” y que su energía permanece como una luz que continúa acompañando a quienes fueron tocados por su obra y su pensamiento.

Con su fallecimiento, el país pierde a una figura clave en la reflexión sobre identidad, memoria y representación en el arte colombiano. Su paso por el Museo Nacional dejó una huella marcada por la inclusión, el diálogo intercultural y la resignificación de la historia desde una perspectiva plural.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co