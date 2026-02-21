En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Medellín del 23 al 27 de febrero: restricciones y multas por incumplir

Pico y placa en Medellín del 23 al 27 de febrero: restricciones y multas por incumplir

Tome nota de las restricciones para esta nueva semana y evítese amonestaciones por transitar incumpliendo la normativa.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de feb, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Pico y placa Medellín
Getty Images

¿Ya revisó cómo funcionará el pico y placa para la semana que viene? La restricción de movilidad en Medellín y el Valle de Aburrá para la próxima semana sigue la rotación establecida para el primer semestre del año. Esta normativa, que entró en vigor el 2 de febrero y cuya etapa sancionatoria inició el 9 de febrero, aplica de manera uniforme para carros particulares y motocicletas.

Horarios y vigencia del esquema

La Secretaría de Movilidad y el Área Metropolitana recordaron que el horario de restricción es de lunes a viernes, en jornada continua desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Esta rotación actual se mantendrá vigente hasta el 31 de julio de 2026. Cabe resaltar que el periodo pedagógico finalizó el 6 de febrero, por lo que actualmente el incumplimiento conlleva multas e inmovilización.

Distribución de dígitos para la próxima semana

La medida se aplica según el último número de la placa para carros (incluyendo motocarros y cuatrimotos) y el primer número para motocicletas de dos y cuatro tiempos.

  • Lunes 23 de febrero: placas iniciadas o terminadas en 1 y 7.
  • Martes 24 de febrero: placas iniciadas o terminadas en 0 y 3.
  • Miércoles 25 de febrero: placas iniciadas o terminadas en 4 y 6.
  • Jueves 26 de febrero: placas iniciadas o terminadas en 5 y 9.
  • Viernes 27 de febrero: placas iniciadas o terminadas en 2 y 8.

Sanciones por infracción

Transitar en horarios restringidos implica un comparendo de 52,29 UVB, lo que para el año 2026 representa una multa de $633.111 pesos, además de la retención del vehículo.

Corredores viales exentos en Medellín

Dentro de la ciudad, los conductores pueden circular sin restricción por las siguientes vías:

  • Avenida Regional y Autopista Sur (tramos específicos de Medellín).
  • Vía Las Palmas y su conexión con la calle 33.
  • Calle 10 (entre el río y la Terminal del Sur).
  • Vías de acceso a la Terminal del Norte y el corredor hacia el Occidente.
  • Todos los corregimientos.

Tenga en cuenta que la exención en la Autopista Sur y la Regional no aplica en las jurisdicciones de Bello e Itagüí. "La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Itagüí y Bello, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales", informa la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Cuadro de rotación de pico y placa para Medellín

DíaNúmero de la placa, según el tipo de vehículo
Lunes1 y 7
Martes0 y 3
Miércoles4 y 6
Jueves5 y 9
Viernes2 y 8

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

EDITADO Y REVISADO POR: JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

