El reto de Facebook en Medellín con el que 3 menores y 2 adultos habrían matado a un adolescente

Las autoridades en Antioquia informaron sobre la captura de dos hombres y adultos y tres menores de edad por ser los supuestos responsables por el homicidio con machete de un adolescente de 17 años en la Comuna 13 de Medellín. De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió en julio de este año en medio de una riña motivada por un reto viral en Facebook.

Además, los investigadores revelaron que los implicados en estos hechos tenían antecedentes por riñas y lesiones personales en el occidente de Medellín. Los jóvenes grababan lo que hacían y lo subían a redes sociales para ganar seguidores y likes.

Las acciones operativas, según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se llevaron a cabo de manera simultánea en espacios públicos de los barrios Robledo, Santa Rita, Laureles y Santo Domingo, en el distrito de Medellín, como resultado de tres meses de investigación y seguimiento técnico realizados por unidades especializadas.



Sobre las investigaciones, el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que “se desarrollaron más de 4 meses de investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Básica de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Inteligencia Judicial. En las actividades de coordinación, se logró la captura de dos hombres y la aprehensión de tres adolescentes vinculados en el homicidio”.

Agregó el coronel que “este caso nos dolió mucho porque, a través de redes sociales, se genera una convocatoria donde utilizan las imágenes de posibles partidos de fútbol para generar la llegada de los jóvenes y colocar el punto de encuentro para después desarrollar la agresión entre ellos”.



¿Cómo se llamaba el reto de Facebook con el que mataron menor en Medellín?

Las autoridades pudieron establecer, según el coronel, que los involucrados usaban la red social Facebook, se citaban bajo la figura del reto conocido como “cortes”, el cual “duró y llevó a la concentración de jóvenes que precisamente al momento de llegar ahí se agredieron con armas cortopunzantes tipo machete y, desafortunadamente, se materializó el fallecimiento del joven”.



Las unidades de investigación de la Policía Nacional lograron “captar 250 fotogramas que fueron los que lograron la identificación plena de los que participaron en el delito. Tras las audiencias de control de garantías, el juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad por el delito de homicidio agravado”.

Los capturados por estos hechos fueron dos hombres de 19 años y los tres adolescentes de 16 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y privados de su libertad mientras se define su responsabilidad en los hechos.

