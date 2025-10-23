En vivo
El reto de Facebook en Medellín con el que 3 menores y 2 adultos habrían matado a un adolescente

El reto de Facebook en Medellín con el que 3 menores y 2 adultos habrían matado a un adolescente

Los tres menores aprehendidos, al parecer, grababan el supuesto reto y lo subían a redes sociales para ganar seguidores. La víctima murió por heridas con machete.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de oct, 2025
