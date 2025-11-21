El trágico relato de una mamá en Silvania que vio morir a su bebé por una rama que le cayó encima

“Yo siempre la cuidaba para todo y esta vez yo sí no la pude cuidar. No la pude cuidar esta vez”: estas fueron las de una madre que inexplicablemente perdió a su hija. La tragedia ocurrió en el parque principal del municipio de Silvania, en Cundinamarca, cuando María José Vargas llegó al lugar con Isabela, su pequeña niña de apenas 13 meses que era feliz viendo el revolotear de las palomas cuando un estruendo le cambió la vida.



La mamá de la niña contó en Noticias Caracol cómo un estruendoso ruido la puso en alerta y, cuando se dio cuenta, su hija estaba debajo de las ramas casi agonizando: “De un momento a otro salieron volando todas las palomas y lo último que escuché fue que cayó un ruido, un ruido muy fuerte, yo volteo a mira, veo todos los palos ahí al lado, luego volteo a mirar a mi niña y ya mi niña estaba así como como convulsionando de lado”.

Parte de la rama de un árbol ubicado en la concha acústica del parque principal del municipio cayó sobre la menor de edad causándole graves heridas. “Cayó un tronco y ahí se puede que le cayó en toda la cabeza a ella porque ella se le ve de una vez, se le hizo como un hematoma del lado derecho, se le tocaba y tenía muy aguado la cabecita”, sostuvo la mamá de la menor.

Por la gravedad de las heridas, la bebé fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde, a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, terminó perdiendo la vida, dejando un enorme vacío en su familia.



Mamá de niña muerta en Silvania por rama de un árbol exige respuestas

María José regresó al parque donde perdió a su niña y se pregunta de quién es la responsabilidad de hacerle seguimiento a los árboles del parque. Además, preocupada de que lo que le sucedió a Isabela le pase a otros niños, hizo un llamado a que las autoridades actúen. “Había niños jugando, siguen jugando como si nada. La concha acústica, eso está que se cae. O sea, nadie quiere responder por este parque y es un parque de niños donde vienen y hacen fiestas, donde hay bandas y tocan los niños. Entonces, hoy fue mi hija, pero mañana puede ser otro niño, otro bebé recién nacido”, mencionó.



María había llegado a Silvania desde Ecuador, donde reside, para que su familia y la de su esposo conocieran a su hija y luego iban a volver a casa, sin esperar que llegarían sin su pequeña: “Todos la querían conocer, mi mamá, la familia de mi esposo. Entonces, vinimos con ese propósito. Yo dije, ‘venimos un mes, un mes y medio y nos devolvemos otra vez para Ecuador’, pero no sabíamos que íbamos a volver a Ecuador, pero con los brazos vacíos”.



Sobre este desafortunado caso, la administración municipal se pronunció. Ricardo Pulido, al alcalde de Silvania, dijo en Noticias Caracol que se han adelantado investigaciones sobre este terrible caso. “Esas circunstancias están siendo objeto de investigación y por eso es el contexto. Hemos tenido la solidaridad con la familia, hemos estado pendientes de este proceso y ese proceso está en investigación. Ya estamos listos para que ante las autoridades tanto judiciales como administrativas podamos dar las correspondientes explicaciones de este hecho fortuito que se presentó y que es un hecho aislado a las circunstancias que vive el municipio”, manifestó el alcalde.

En medio del dolor, María José regresará a Ecuador con su esposo a continuar su vida, pero sin la compañía de la pequeña Isabela.

