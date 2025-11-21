Renuncia el director de Aerocivil, general (r) José Henry Pinto: estuvo medio año en el cargo

El general (r) José Henry Pinto presentó su renuncia a la dirección de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Así lo confirmó la empresa a través de un comunicado que hizo público en sus redes sociales.

Según la misiva, la decisión de salir de la Aerocivil fue “personal” y estará al frente del cargo, en el que estuvo poco más de 6 meses, hasta que el presidente Gustavo Petro acepte su dimisión.

Fue en mayo de 2025 que el general retirado asumió la dirección de la empresa estatal, pese a las sombras del narcotráfico que rodeaban su nombre, todo por una firma de aviación llamada Transpacíficos, en la que tenía una participación del 12% desde el año 2015 junto a Danilo Chávez, quien contaba con el 32% y que fue denunciado por la DEA.



Se declaró culpable en Estados Unidos por operaciones irregulares de transferencias de dinero desde Panamá, Venezuela y Rusia hacia Estados Unidos, sin contar con licencia para ello.



El brigadier general “ha liderado importantes avances”

De acuerdo con la Aerocivil, “José Henry Pinto Rodríguez se ha destacado por el compromiso, la dedicación y la visión estratégica con la que está impulsando proyectos clave para mejorar la movilidad aérea”.



“Durante su gestión el Brigadier General Pinto ha liderado importantes avances para el desarrollo aeronáutico del país, fortaleciendo la conectividad aérea, la modernización de la infraestructura y la capacidad operativa de nuestros aeropuertos”, añadió. (Lea también: Aerocivil confirmó nuevo aeropuerto internacional en Colombia: en esta ciudad operará)

El oficial tiene más de 40 años en el sector aeronáutico y militar, tanto en el ámbito público como privado. Es retirado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, piloto de aviones y helicópteros con más de 9.000 horas de vuelo, ingeniero civil, administrador aeronáutico con estudios de posgrado en seguridad y defensa, además de un programa de alta dirección empresarial.

En 2022, fue uno de los primeros militares retirados en manifestar públicamente su apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Poco antes de que se hiciera pública su salida, el general retirado Pinto compartió el Doctorado HC en Derechos Humanos que recibió “por mi trabajo en beneficio de la comunidad”.

“Mi compromiso sigue firme: utilizar mi experiencia como piloto e ingeniero para garantizar una Aerocivil que defiende la vida y los derechos humanos desde la seguridad y la conectividad. El honor es de todos los que trabajan con dedicación por la patria”, añadió.

