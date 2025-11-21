En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Renuncia el director de Aerocivil, general (r) José Henry Pinto: estuvo medio año en el cargo

Renuncia el director de Aerocivil, general (r) José Henry Pinto: estuvo medio año en el cargo

Seguirá en el puesto hasta que el presidente Gustavo Petro acepte su dimisión. “Mi compromiso sigue firme: garantizar una Aerocivil que defiende la vida y los derechos humanos desde la seguridad y la conectividad”, dijo poco antes de conocerse su renuncia.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 21 de nov, 2025
Renuncia el director de Aerocivil, general (r) José Henry Pinto
Cuenta de X del general (r) José Henry Pinto

