En video quedó registrado el secuestro de una joven en una panadería de Guacarí, Valle del Cauca

Las autoridades confirmaron el secuestro de Alejandra Castaño, una joven de 19 años que fue raptada hacia las 5:00 de la mañana de este martes 27 de octubre en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en el barrio Primavera, donde se encontraba la víctima.

De acuerdo con la información conocida, alrededor de tres hombres encapuchados llegaron al establecimiento e intimidaron a las personas que estaban en el lugar. Entre ellas se encontraban un trabajador y un joven que sería el novio de Alejandra según se cita en el portal de Blu Radio . Los sujetos amenazaron a la joven, la obligaron a subir a un vehículo y huyeron del sitio. Desde ese momento, se desconoce el paradero de Alejandra Castaño.

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Autoridades ofrecen recompensa por información

Tras lo ocurrido, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que las autoridades definieron una línea de investigación y anunciaron una recompensa de 30 millones de pesos para quienes suministren información que permita ubicar a Alejandra Castaño y facilitar su regreso a la libertad.



Asimismo, se desplegaron operativos conjuntos entre el Ejército Nacional, la Policía y el Gaula, con el propósito de avanzar en la búsqueda de la joven y recopilar información que ayude a esclarecer los hechos.

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Las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el secuestro y cuál fue la ruta que tomaron los responsables después de abandonar la panadería. Mientras avanzan las labores de búsqueda, hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier dato que pueda contribuir a la investigación.

¿Cómo entregar información sobre el secuestro en Guacarí?

Las personas que tengan información sobre el paradero de Alejandra Castaño o sobre los responsables del hecho pueden comunicarse con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional.

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