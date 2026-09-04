Ellos son 'Bendito menor' y su pareja ‘Bebecita’, jefes de las ACSN que habrían caído en operativo

La Policía, durante la madrugada de este viernes, adelantaron un megaoperativo en Riohacha, La Guajira, para dar con el paradero de objetivos de alto valor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Las autoridades confirmaron que son cuatro los criminales que fueron abatidos en la operación.

El propio presidente Abelardo de la Espriella dejó un mensaje durante la madrugada, señalando que “todos los delincuentes y narcoterroristas que desafíen al Estado van a caer bajo la fuerza de las armas y las leyes de la República”. El mandatario anunciaría quiénes son los objetivos que cayeron en dicho operativo.

Preliminarmente, fuentes judiciales consultadas por Noticias Caracol detallan que entre los abatidos estarían Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su pareja sentimental Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, además de dos de sus escoltas.

‘Bendito Menor’, de 26 años, es considerado como un poderoso jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo delincuencial que antes era llamado Los Pachenca. En su actuar criminal, era el cabecilla del frente Javier Cáceres. Las autoridades lo señalaban con los delitos de narcotráfico, extorsión, homicidios, lavado de activos y otras economías ilegales en esa zona de Colombia.



Mientras que su pareja, Rosa Angélica Tarazona, mostraba algunos de sus lujos en redes sociales en compañía de ‘Bendito Menor’. A la mujer se le señala de manejar recursos de la estructura armada.



¿Quién es ‘Bendito Menor’?

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De acuerdo con las fuerzas militares, alias Bendito Menor tenía injerencia criminal en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Se movía en la clandestinidad en municipios como Riohacha y Dibulla, además de la Alta Guajira. También se camuflaba en Buriticá y la Sierra Nevada.

Desde abril del 2025 fue designado oficialmente negociador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el marco de la política de la paz total, política del expresidente Gustavo Petro y que el mismo mandatario De la Espriella ha manifestado que no tiene cabida en su Gobierno.

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En su actuar criminal se le atribuye la masacre de cuatro personas en el corregimiento de Remedios, municipio de Dibulla, en hechos ocurridos el 31 de agosto del 2025. En ese mismo año, las autoridades señalan que -tras la captura de su pareja sentimental alias la Bebecita- ordenó acciones terroristas en contra de la fuerza pública en los departamentos del Magdalena y La Guajira. En la actualidad, Tarazona tenía casa por cárcel.

Otro de los crímenes que le endilgan son los asesinatos selectivos de cuatro personas en Dibulla, un ataque armado a la estación de Policía en Buriticá y la orden de muerte a un menor de edad en el primer municipio mencionado.

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