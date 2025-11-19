Hombres armados interceptaron y secuestraron a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanni Ayala

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaban entre Popayán y Cali, por la vía Panamericana. Los hechos se registraron en la noche de este martes 18 de noviembre.
Según información preliminar, el artista viajaba en un vehículo con un acompañante cuando los armados lo intimidaron y lo secuestraron. No se conoce el paradero de Ayala.
Por el momento, la Policía del Cauca adelanta las investigaciones para establecer qué fue lo que pasó y quiénes tienen tanto a Ayala como a su acompañante.
Noticia en desarrollo...