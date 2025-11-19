En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA
Asesinan a médico Gian Carlos Gómez Arnedo en Cartagena: "Mi hijo no se merece esto"

Asesinan a médico Gian Carlos Gómez Arnedo en Cartagena: “Mi hijo no se merece esto”

Sicarios abordaron al doctor Gómez cuando se movilizaba en su vehículo por el barrio El Campestre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
Asesinato de médico Gian Carlos Gómez Arnedo.
Asesinato de médico Gian Carlos Gómez Arnedo.

