¿Qué se sabe del secuestro de Miguel Ayala y su mánager en el Cauca? Nuevos detalles

Miguel Ayala había tenido un fin de semana con varias presentaciones en corregimientos caucanos, llevando la música popular de su familia a algunos escenarios del departamento. Las canciones de los Ayala son bastante sonadas en esos territorios e incluso ya había participado en varios conciertos durante este año.

El joven, de 23 años e hijo de Giovanny Ayala, afamado cantante colombiano con éxitos como ‘De rodillas te pido’ y ‘De qué te las picas’, se movilizaba en la noche de este martes 18 de noviembre entre Popayán y Cali, por la vía Panamericana, con el objetivo de abordar un vuelo desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hacia otro destino del país.

La Policía del Cauca informó que Miguel, quien iba acompañado por el conductor de una camioneta y de su mánager, fue interceptado hacia las 8 de la noche por un grupo armado. El punto exacto donde ocurrió la situación fue en la vereda El Túnel, en Cajibío.



Las tres personas viajaban en una camioneta particular, pero en cuestión de segundos otros dos vehículos los interceptaron. De estos carros se bajó un numeroso grupo de hombres armados, quienes se llevaron tanto a Ayala como a su mánager. En tanto, el conductor fue dejado en el mismo lugar.



“De manera preliminar, se estableció que las víctimas habrían salido de Popayán con destino al aeropuerto de Cali en un vehículo particular, cuando presuntamente fueron interceptadas por dos vehículos y varios sujetos armados”, señaló la Policía del Cauca.



¿Qué grupos armados delinquen en la zona?

De acuerdo con lo informado por la Policía del departamento, las dos personas fueron dirigidas hacia el norte del Cauca sin que se conozca su paradero. Pese a que no se establece todavía qué grupo está detrás de los secuestros, las autoridades manifestaron que en la zona hay injerencia de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc.

La Policía anunció que un componente investigativo del Gaula lidera los protocolos de búsqueda del cantante y su mánager, con labores de inteligencia que permita su ubicación.

Miguel Ayala incluía en su repertorio varias canciones exitosas de su padre, Giovanny Ayala, y estaba sacando sus primeros sencillos, como ‘Llorar’. En sus redes sociales compartía algunas partes de sus presentaciones y videos promocionales de fiestas municipales donde estaría.

En el 2023, el joven se presentó como el imitador de Giovanny Ayala en ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, pero no triunfó en el certamen. Sin embargo, siguió con su carrera musical, con el apoyo de su papá, a quien también acompañó algunas veces en el escenario.

Las autoridades invitaron a la comunidad a aportar información de manera confidencial a la línea 317 896 5561.

