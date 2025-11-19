Desarticulan red que estafaba con criptomonedas desde Medellín: así operaba el grupo criminal

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la desarticulación de un grupo criminal dedicado a la estafa a través de falsas plataformas que ofrecían servicios de inversión en acciones y activos digitales. La entidad judicial explicó cómo era el modus operandi de la red delincuencial.

Las autoridades capturaron a 14 de las personas que integrarían la red criminal. Fueron presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de estafa por medios informáticos, hurtos por medios informáticos y violación de datos personales, estas tres conductas en la modalidad delito masa; concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los cargos no fueron aceptados.



"Por disposición del juez de control de garantías, tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, los demás deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia", se lee en un comunicado de la Fiscalía General de la Nación.



¿Cómo operaba red criminal dedicada a la estafa con criptomonedas?

De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios recolectados demuestran que el dinero dado por las víctimas nunca era invertido. "Los aparentes asesores del esquema mantenían comunicación con las víctimas, les mostraban gráficas ficticias de dividendos obtenidos, les indicaban que debían aumentar los aportes y les advertían que no podían retirarse".

La red criminal, al parecer, atraía a víctimas a través de publicaciones en redes sociales. "La organización ilegal captaba la atención de incautos, que posteriormente eran contactados por vía telefónica y convencidos de transferir entre 200 y 250 dólares para inscribirse al esquema ilícito y obtener supuestas ganancias a corto plazo".

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2021 y octubre de 2025. La entidad judicial aseguró que el grupo criminal se habría apropiado de 71.000 millones de pesos de víctimas de varios países, entre los que se encuentran Colombia, Chile y Perú.

"Se conoció que les pedían a los clientes instalar en sus dispositivos herramientas conocidas como ‘Anydesk’ o ‘Imperios’, con la idea de que pudieran verificar los avances de las inversiones. En realidad, las herramientas le permitían a la red delincuencial acceder y tomar el control de celulares y computadores de forma remota para apoderarse de las claves personales y de los productos bancarios", aseguraron las autoridades.

¿Quiénes son los capturados de la red que estafaba con criptomonedas desde Medellín?

Entre los capturados se encuentra el ciudadano mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño o alias Daniel, quien es señalado de ser el cabecilla de la banda criminal. A él se suman las siguientes personas:



José Mauricio Murcia Martínez, alias Murcia, presunto encargado de mover el dinero de forma ilícita

Daniel López Uribe, abogado señalado de crear las sociedades o empresas fachada

Jefferson Duván Sánchez Lopera

Valentina Galvis Quintero

Robert Cepeda Orozco

Juan Carlos González Alian

María Paula Gonzáles Rojas

Rodolfo Andrés Cepeda Orozco

Andrés Felipe Villada Trujillo

Yudy Viviana Tabares Gonzáles

Paula Andrea Londoño Isaza

José Simón Mosquera Muñoz

Juliana Tabares León

¿Cómo denunciar estafas?

La Policía Nacional explicó que se pueden reportar estos hechos de manera presencial o virtual, a través del CAI Virtual. "Llamadas o mensajes de texto fraudulentos, correos y archivos sospechosos, sitios web ilegítimos, envío de publicidad digital engañosa, entre otros, que expongan la seguridad y privacidad de tu información. Para el registro de denuncias por delitos informáticos relacionados en la Ley 1273 de 2009 la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación cuentan con el Sistema Nacional de Denuncia Virtual ‘A Denunciar’, en el cual, puedes reportar los hechos".



Entra a la página web de A Denunciar.

Seleccione la opción Denuncia Virtual.

Lea atentamente los términos y condiciones.

Reporte los incidentes cibernéticos detectados.