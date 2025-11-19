En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Desarticulan red que estafaba con criptomonedas desde Medellín: así operaba el grupo criminal

Desarticulan red que estafaba con criptomonedas desde Medellín: así operaba el grupo criminal

Las autoridades capturaron a 14 personas que harían parte de la red criminal, entre las que se encuentra un ciudadano mexicano que sería el cabecilla de la banda dedicada a las estafas con criptomonedas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 19 de nov, 2025
La red criminal tenía oficinas como si fuera un call center.
Fiscalía General de la Nación

