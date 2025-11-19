Acusan de otro asesinato a alias El Costeño, uno de los señalados del magnicidio de Miguel Uribe

Elder José Arteaga Hernández, conocido también con los alias de El Costeño o Chipi, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación del asesinato de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en Medellín, departamento de Antioquia. Arteaga Hernández también es uno de los vinculados en el magnicidio del político Miguel Uribe Turbay.

Además de alias El Costeño, también fue acusado David Acosta Díaz, como otro presunto responsable del crimen del ciudadano mexicano. "La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, fue atacada con arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento de comercio", se lee en un comunicado de la Fiscalía.



¿Qué se sabe del crimen de ciudadano mexicano en Medellín?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, días antes del crimen contra el mexicano, Arteaga Hernández y Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta Medellín. El viaje se dio con el fin de coordinar las acciones previas a la acción sicarial.



"De acuerdo con lo planificado, la víctima recibió ocho disparos. Por estos hechos, los dos hombres responderán en juicio por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas", agregaron en el comunicado.



Arteaga Hernández está privado de la libertad por su posible participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Mientras que Acosta Díaz se encuentra en la cárcel de Acacías, en el departamento del Meta, por otro proceso. "Por el asesinato del ciudadano mexicano fueron condenados mediante preacuerdo Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión, y Anthony Tobar Ponceleón a 18 años de prisión".

Noticia en desarrollo...