En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Acusan de otro asesinato a alias El Costeño, uno de los señalados del magnicidio de Miguel Uribe

Acusan de otro asesinato a alias El Costeño, uno de los señalados del magnicidio de Miguel Uribe

El hombre conocido con el alias de El Costeño, que se encuentra vinculado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue acusado del asesinato de un ciudadano mexicano ocurrido en Medellín en 2024.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Acusan de otro asesinato a alias El Costeño, uno de los señalados del magnicidio de Miguel Uribe
Alias El Costeño es señalado de ser el jefe logístico del atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad