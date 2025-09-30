En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Emergencia en Bahía Solano: autoridades buscan a turista desaparecido tras ahogamiento múltiple

Emergencia en Bahía Solano: autoridades buscan a turista desaparecido tras ahogamiento múltiple

Una persona se encuentra desaparecida. Los organismos de control continúan la búsqueda en la zona.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 30 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Bahía Solano
Tres personas murieron por ahogamiento.
Tomado de redes.

