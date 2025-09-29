Páramo envía carta a los fans de Kendrick Lamar: "Asumimos por completo la responsabilidad"

Luego de que se canceló el concierto que el rapero estadounidense Kendrick Lamar iba a ofrecer el sábado en el recinto Vive Claro de Bogotá, Páramo Presenta, la promotora encargada del concierto, publicó en sus redes sociales una carta a los fans del músico que se vieron afectados por lo ocurrido. El espectáculo, que formaba parte de la gira mundial 'Grand National', debía iniciar a las 8 p.m. con la presentación del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso como teloneros. Sin embargo, la cancelación se comunicó en ese mismo momento, cuando el público ya llevaba más de cinco horas de espera en largas filas a la intemperie para acceder al recinto.

La promotora Páramo, encargada de la logística del evento, explicó en un comunicado inicial que el show había sido "pospuesto" por "dificultades logísticas del promotor y del recinto", y aseguró que "el artista estaba listo para presentarse", aunque no dio más detalles sobre la nueva fecha del estadounidense. En el nuevo pronunciamiento, publicado este lunes, le ofrecen disculpan a los seguidores de Kendrick Lamar y explican que habrá devolución total del dinero de las entradas, incluidos los cargos de servicio.

La gira de Lamar, entretanto, sigue adelante y tiene programadas próximas paradas en São Paulo (30 de septiembre), Buenos Aires (4 de octubre) y Santiago de Chile (7 de octubre), antes de continuar en Europa y Australia. Lamar, considerado una de las figuras más influyentes del hip hop contemporáneo, regresaba a Bogotá tras su debut en 2019 en el festival Estéreo Picnic y tenía previsto ofrecer un show de más de dos horas con cerca de 50 canciones de toda su carrera.



La carta de Páramo a los fans de Kendrick Lamar

Páramo inicia la carta a los fans diciendo que "no hay nada más sagrado para un fan que ver a su artista favorito en un concierto en solitario". "Ese instante en el que música y público se encuentran es único. Por eso, cuando esa ilusión se rompe, cuando se pierde ese momento que une al artista con sus fans, el golpe es devastador. Nos duele profundamente haberles hecho pasar, a quienes asistieron el sábado para ver a Kendrick Lamar, por esa desilusión, esa rabia, esa incertidumbre y esa tristeza. Les pedimos disculpas sinceras, de corazón, a cada una de las personas afectadas", agregaron.



La misiva continúa: "Asumimos por completo la responsabilidad que la situación nos exige". Y explica que, en ese sentido, habilitaron "la devolución total del dinero, incluyendo el valor del servicio, para todos los compradores. A través de Ticketmaster se realizará el proceso según el método de pago utilizado -tarjeta de crédito, débito, pago electrónico o efectivo-, y cada comprador recibirá las instrucciones en su correo".

"Este es apenas el primer paso para responderles como se merecen", señalaron desde la promotora, que es la misma detrás del Festival Estéreo Picnic y el Festival Cordillera.

CARTA A LOS FANS pic.twitter.com/Vr5Mgfv22I — Páramo Presenta (@paramo_presenta) September 29, 2025

