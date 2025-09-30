Investigan misteriosa muerte de bebé de 11 meses en centro infantil de La Calera

Vecinos y habitantes del municipio de La Calera se encuentran de luto e indignados tras la reciente muerte de un pequeño infante de tan solo 11 meses que perdió la vida en un centro infantil del mismo municipio. Los hechos se registraron en muy extrañas circunstancias, pues no se ha logrado esclarecer por qué el menor resultó siendo llevado de urgencias hacia un centro hospitalario.

Jonathan Rodríguez, uno de los parientes del menor fallecido, expuso a Noticias Caracol que las circunstancias en las que ocurrieron los hechos fueron muy extrañas. Como todos los días, el bebé fue llevado hacia este centro de desarrollo infantil a las 7:30 de la mañana, sin embargo, a eso de las 10 a. m. le comunicaron a la madre que su hijo estaba siendo trasladado de urgencias hacia un centro asistencial.

Entre las dudas y el desespero, la progenitora se desplazó lo más rápido que pudo hacia el lugar en el que se encontraba su hijo. Allí, acorde con lo que contó Rodríguez a este medio de comunicación, los profesionales de la salud le informaron que el bebé de solo 11 meses de edad había fallecido. El punto que provocó la indignación de gran parte de la familia consistió en que el infante había llegado sin signos vitales al centro de salud, lo que para ellos representa una señal de negligencia por parte de las docentes.



"Mi primo dejó al niño en el jardín a las 7:30 de la mañana; a las 10 de la mañana, la madre recibe la noticia de que una de las profesoras estaba por urgencias con el niño. Ella se dirige al hospital y cuando llega pues ya el dictamen del hospital dice que el niño llegó sin signos vitales, quiere decir que el niño no murió allí", dio a conocer Rodríguez a Noticias Caracol.

Tras conocerse la muerte del menor, un amplio grupo de padres de familias y personas indignadas se concentró alrededor de la institución en la que se encontraba el menor cuando se presentó la emergencia que le causó la muerte. Allí, asegura Rodríguez, nadie les dio la cara ni les explicó las circunstancias de lo que aconteció con la muerte del bebé. El pariente del menor ha dicho que las docentes que estaban con el menor al momento de su muerte solo han emitido un comunicado en el que explicaron que al infante se le brindaron primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron hacia el hospital.

La familia también expuso que, supuestamente, a la institución también llegaron familiares de las profesoras que estuvieron con el menor en el momento de su muerte, los cuales recogieron algunas pertenencias de ellas y nuevamente se retiraron. "El jardín cerró totalmente. Quitó los letreros, entregó a los niños y es la hora en la que nadie da la cara ni dice nada. Estuvimos allá todo el día en el jardín esperando a que nos dijeran qué pasó con el niño, pero nunca llegó nadie. (...) Llegó el CTI y no hizo la debida investigación, Ni siquiera selló el lugar, y a las 7 de la noche llegan familiares de estas dos mujeres a recoger cosas, a entorpecer la situación", dijo Jonathan Rodríguez.

"Estamos indignados, la verdad, porque las profesoras del jardín no han sido capaces de dar la cara. Ayer simplemente sacaron un comunicado diciendo que ellas le habían dado primeros auxilios al niño y que al darse cuenta de que estaba grave lo habían remitido al hospital. (...) Nos indigna porque si el niño hubiera recibido los primeros auxilios en el momento en el que pasó, pues él no llegaba sin signos vitales al hospital y cabe la posibilidad de que el niño siguiera con vida", agregó el entrevistado.



¿Qué dicen las autoridades?

Mayerli Moreno, secretaria de Educación de La Calera, habló también con Noticias Caracol. La mujer dijo que, contrario a lo expuesto por Jonathan Rodríguez, el bebé si había alcanzado a llegar al centro asistencial e incluso fue sometido a todas las maniobras de reanimación. Dejó claro también que el lugar en el que ocurrieron los hechos no era un jardín infantil (ni una institución educativa formal) sino un centro de desarrollo infantil, razón por la cual las labores de control por parte de las autoridades son más limitadas.

"Nosotros sobre las 10:30 de la mañana recibimos una información de los acontecimientos donde el niño, efectivamente, llega a urgencias llevado en un auto particular por una de las profesoras de este centro de desarrollo infantil. A pesar de que llega sin muchos de los signos el equipo le hace todas las maniobras de reanimación al niño", explicó la consultada.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DEL PERIODISTA JULIÁN RÍOS, DE NOTICIAS CARACOL

NOTICIAS CARACOL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO