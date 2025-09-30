En vivo
COLOMBIA  / Investigan misteriosa muerte de bebé de 11 meses en centro infantil de La Calera

Investigan misteriosa muerte de bebé de 11 meses en centro infantil de La Calera

Familiares del menor y otros padres de familia se reunieron en la entrada del centro de desarrollo infantil donde ocurrieron los hechos, sin embargo dicen que nadie les ha dado respuesta alguna.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 30 de sept, 2025
