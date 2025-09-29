En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Mamá de Juliana López, condenada por narcotráfico en China, se fue a vivir a ese país: ¿por qué?

Mamá de Juliana López, condenada por narcotráfico en China, se fue a vivir a ese país: ¿por qué?

Además, se conoció que la joven, quien ya tiene 31 años, podría salir de prisión antes de cumplir los 15 años de sentencia y su decisión sería no regresar a Colombia.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Mamá de Juliana López, condenada por narcotráfico en China, se fue a vivir a ese país: ¿Por qué?
Juliana López, condenada por narcotráfico en China -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad