Mamá de Juliana López, condenada por narcotráfico en China, se fue a vivir a ese país: ¿por qué?

La mamá de Juliana López dejó su vida en Colombia y se fue a vivir a China. Desde entonces, la mujer permanece cerca de su hija, aunque solo puede verla pocas veces. Todo el drama familiar sucedió luego de que las metas de Juliana se vieran truncadas en 2015 luego de ser detenida en el aeropuerto Internacional de Guangzhou, en China, con 610 gramos de cocaína ocultos al interior de un computador.

En el país asiático, este tipo de delitos podrían terminar con cadena perpetua o incluso pena de muerte contra los responsables. Sin embargo, la joven fue condenada a 15 años de prisión.

La mujer lleva ya diez años de su condena y, por medio de una carta que envió a su mamá en 2021, describió cómo trascurrían sus días en una prisión de China. “Amor de mis amores, madre mía, te extraño como a nada en el mundo. Aquí la gente se asombra y me dicen que yo tengo mucha gente que me quiere. 6 años, ma. Los dejé hace 6 años y para bien o mal sigue tanta gente pendiente de nosotras, pero yo lo veo como una bendición de Dios. La situación aquí es cada vez más estresante. Yo estoy bien. Estoy trabajando mucho, mucha presión laboral. Ahora cada mes nos hacen examen. Entonces, también presión estudiando”, decía la carta de la joven modelo que hoy tiene 31 años.



¿Por qué Juliana López no tuvo pena de muerte?

La colombiana se salvó de la pena de muerte o de cadena perpetua en China debido a una serie de mensajes que ella guardaba en su celular y que les mostró a las autoridades en donde se reflejaban amenazas de muerte contra ella y su familia si no accedía a llevar la droga al país asiático. Además, la familia de la joven indicó que el computador en donde hallaron las drogas no le pertenecía a Juliana.



Juan Esteban Marín, quien era novio de Juliana López, también fue detenido en China por sospecha de posesión de narcóticos. La familia del joven confirmó para entonces que él no había llegado a China con Juliana.

Además, se conoció que ese no habría sido el primer viaje de los dos jóvenes al gigante asiático, pues, según la familia de Juliana, ella ya había hecho viajes anteriores relacionados con negocios. Se desconoce qué sucedió con el exnovio de Juliana y si las autoridades de China lo condenaron por algún delito.

Juliana había incursionado en un equipo de fútbol femenino y participó como presentadora en algunos canales de la televisión en Antioquia.



Juliana López saldría de prisión en 2026

La razón por la que su madre se mudó a China fue precisamente para poder visitar a su hija una vez al mes, como lo permite la justicia de ese país. De acuerdo con La Red, de Caracol Televisión, la familia de Juliana confirmó que, gracias a su buen comportamiento en prisión, la joven de 31 años podría obtener su libertad en el año 2026, cuatro años antes de que se cumpla la condena en su contra.

Allegados de Juliana le indicaron a La Red que la joven no planea regresar a Colombia, pues teme por su vida.

En China, el narcotráfico es considerado un delito extremadamente grave y se castiga con severidad. Las penas varían según la cantidad y el tipo de droga, pero pueden ir desde cinco años de prisión hasta cadena perpetua o incluso pena de muerte. Por ejemplo, traficar más de 50 gramos de metanfetamina o más de un kilogramo de heroína puede conllevar la pena capital. Además, el sistema judicial chino aplica estas sanciones con rapidez y con pocas posibilidades de apelación.

Las leyes son estrictas tanto para ciudadanos chinos como para extranjeros y el país mantiene una política de tolerancia cero frente a las drogas.

