Profesor que habría abusado de dos menores de 6 y 5 años durante tres años fue llevado a prisión

El profesor y director de un taller de artes en el municipio de Moniquirá, en Boyacá, fue llevado a la cárcel tras la imposición de un juez penal de control de garantías. Esto se debe a que el sujeto, de nombre Pedro Nel García, es señalado de haber abusado sexualmente de dos de sus estudiantes, las cuales tenían cinco y seis años.

Al parecer, el sujeto habría agredido a ambas menores aprovechando que las dos asistían a este taller de arte sin sus padres o parientes responsables. El señalado abusador, presuntamente, intimidaba y amenazaba a las dos niñas para que no dieran a conocer lo que estaba ocurriendo. Esta serie de abusos se llevaron a cabo entre enero de 2020 y agosto de 2023.

Ambas víctimas, finalmente, dieron a conocer esta compleja situación a sus profesores y orientadores del colegio en el que llevaban a cabo sus estudios. Dicha denuncia conllevó a que se activaran los protocolos de denuncia y de protección correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.



Gracias al trabajo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional se logró capturar al sujeto en Moniquirá, mismo municipio en el que trabajaba y presuntamente cometía todos sus delitos contra las dos menores.

Al docente, quien deberá afrontar su procedimiento judicial encerrado en un centro carcelario, se le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El sujeto, por su parte, no aceptó los cargos y continúa enfrentando el caso en prisión.

Según lo dio a conocer la Fiscalía, el sujeto conocía la edad de ambas menores. Esto, porque acorde con lo que divulgó la fiscal del caso, Pedro Nel García sabía que ambas menores abusadas habían iniciado las clases en su taller desde que tenían 6 y 5 años respectivamente.

Adicionalmente, por la contextura física y por la cercanía que había entablado el docente con los padres de los menores, se determinó que el señalado violador conocía la edad de sus víctimas, construyó un vínculo de confianza con los padres de las niñas y aprovechaba su posición como docente para cometer estos graves hechos.

"La fiscalía le imputa, Señor Pedro Nel García, que usted sabía que estaba realizando actos sexuales con estas menores de menos de 14 años, que usted además conocía la edad de las víctimas porque iniciaron las clases en su taller desde que cada una tenía 6 y 5 años respectivamente. Es decir, que por su misma contextura física y por el conocimiento con los progenitores y la cercanía con los progenitores de las menores, usted conocía la edad de ellas. Además que usted para realizar estos actos abusó de esa posición a ser el profesor de artes de estas menores", explicó la fiscal del caso.

