Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Emilio Tapia es capturado en Barranquilla: juzgado dijo que no cumplía requisitos para estar libre

Emilio Tapia es capturado en Barranquilla: juzgado dijo que no cumplía requisitos para estar libre

La medida se dio tras la decisión del Juzgado 15 del pasado 10 de octubre, de revocar la libertad condicional que se le concedió en abril de 2025.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2025
Capturan a Emilio Tapia en Barranquilla: revocan libertad condicional
Archivo Colprensa

