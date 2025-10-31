En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Asobares habló del bar y del reto mortal que hizo María José Ardila en Cali: pidió investigación

Asobares habló del bar y del reto mortal que hizo María José Ardila en Cali: pidió investigación

El presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes se pronunció del reto en el que perdió la vida una joven de 23 años en la ciudad de Cali e informó los resultados de la primera inspección al bar, donde sucedieron los hechos.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 31 de oct, 2025
