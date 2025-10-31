Asobares habló del bar y del reto mortal que hizo María José Ardila en Cali: pidió investigación

En las últimas horas el nombre de María José Ardila, una joven de 23 años que falleció en medio de un reto de ingesta rápida de alcohol de una discoteca de Cali, ha dado la vuelta en el país en medio de la denuncia de su muerte tras participar en una serie de actividades para ganar un premio en efectivo que oscilaba entre $1.500.000 y $2.000.000 de pesos.

El hecho fue dado a conocer por su padre, Andrés Ardila, quien informó que la tragedia sucedió el pasado 25 de octubre en un bar del norte de la capital de Valle del Cauca, conocido como 'discoteca Sagsa Bar', a donde su hija asistió para celebrar el cumpleaños de una amiga. En entrevista con Noticias Caracol, el familiar indicó que "fueron primero a comer y luego salieron a una discoteca muy conocida aquí en Cali, donde ofrecieron un reto de ganarse 1.500.000 pesos por ingerir una cantidad enorme de alcohol, ella accedió al reto".

Las pruebas, según describió Ardila, "eran algo impresionante como una cerveza fondo blanco, 13 segundos de una botella de aguardiente fondo blanco, ocho shots de tequila. Era una cosa absurda". Noticias Caracol conoció que el reto que debía cumplir María José consistía en los siguientes seis pasos:



Reto: "Cucaracho" doble en 5 segundos - premio: Cóctel a elección gratis

Reto: Tomarse 3 shots en 5 segundos - premio: Cerveza

Reto: Tomarse una cerveza sin parar - premio: Torta de shots

Reto: Tomarse tres shots sin las manos - premio: Caneca

Reto: 13 segundos de guaro sin regar nada - premio: Una botella de aguardiente

Reto: 8 shots diferentes con pitillo - premio: $1.500.000

El padre de la joven precisó que, tras ingerir toda la cantidad del licor y de un último trago "que parece un coctel negro, que ella dijo que sabía horrible", María José se desmayó. “En ese momento que está desmayada se vomitó, bronco aspiró su propio vómito y después de bronco aspirar se quedó sin respiración. Desgraciadamente, la discoteca no tenía ningún esquema de seguridad, no tenía una ambulancia, no tenía un paramédico, absolutamente nada. Ni siquiera fueron capaces de llevar a mi hija hasta el hospital”.



Tras difundirse el hecho, el establecimiento emitió un breve comunicado a la opinión pública en sus cuentas oficiales, en el que lamentó lo ocurrido: "SAGSA BAR lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda".



El familiar indicó, por su parte, que en la discoteca “nadie la atendió" y que fueron las amigas que "bajaron del sitio y trataron de coger un taxi. Los taxistas, pensando que ella estaba alicorada, no la recogieron. Llamaron a un amigo que vivía cerca al sitio, él las recogió y las llevó al hospital". De acuerdo con su relato, en el centro médico la reunimaron por 17 minutos y "luchó por su vida dos días más en la UCI pero no hubo nada que hacer. Realmente esto es algo muy duro, su cerebro se quedó sin oxígeno más de tres minutos y esto causa muerte cerebral. Ayer, más o menos 4:00 de la tarde, tomamos la decisión de desconectarla ya con 0 probabilidades de que viviera”.



Asobares habló del bar y del reto mortal que hizo María José Ardila: hicieron una inspección al sitio

En Noticias Caracol En Vivo habló Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes, Asobares, en Cali, tras la muerte de la joven durante el reto con licor. En su pronunciamiento informó que, como organización, solicitaron a la Procuraduría General de la Nación una investigación a fondo para que los hechos no se repitan y pidió a los establecimientos suspender este tipo de actividades de consumo rápido que ponen en "riesgo la vida"

"Lo que hemos hablado en este caso siempre primero es con la Procuraduría para que hagan toda la investigación necesaria y que este tipo de accidentes nunca vuelvan a suceder, no solamente en Cali, sino en ningún rincón del mundo", detalló en la entrevista con el canal, en donde también hizo un llamado a "los establecimientos nocturnos que no tengan más este tipo de actividades de consumo en un corto tiempo, sea de comida, sea de bebida, sea de cualquier cosa".

Pineda se refirió respecto al presunto reto que, según indicó, "se ha vuelto viral" y donde "pasan por rondas tomando algunas bebidas. Han participado muchas veces, muchas personas, en estos retos a nivel mundial donde se juega y se empieza a a tomar y parece inofensivo, pero que miren este resultado". El presidente de Asobares indicó que este tipo de actividades lúdicas no son controladas o supervisadas más allá que por el lugar que las organiza y añadió que los bares no están preparados para emergencias médicas graves, que en este caso fue una broncoaspiración.

"Nosotros con todo el personal que tenemos en el sector nocturno estamos capacitados para cubrir algunas emergencias, pero no todas. Hay unos límites y no tenemos una preparación para una broncoaspiración, tenemos, de pronto, para una cortada, para un golpe, para ciertas para ciertas actividades (...) para eso estamos dejando que todas las autoridades hagan la investigación con la Procuraduría", señaló y explicó que la información conocida hasta el momento es la dicha por el padre de la joven, por lo que "le pedimos también a las personas que que midan mucho también sus comentarios".

Por lo pronto, informó que si se llamó una ambulancia, pero que "se iba a demorar también un tiempo" y reveló que en las últimas horas las autoridades de la Alcaldía, en conjunto con la Secretaría de Salud, hicieron una primera inspección a la discoteca, en la que encontraron "que ellos tenían todo el regla, que tenían el licor legal, que tenían todo en orden. Pedimos que sigan las investigaciones y que se llegue al fondo para saber qué fue lo que pasó, cómo no se pudo atender, de pronto, quién fue el que no le brindó una atención necesaria".

"Ayer las autoridades verificaron el licor, revisaron todo, absolutamente revisaron hasta las paredes del sitio para que no hubiera caletas y salió todo perfecto. Todo el establecimiento tenía absolutamente todos sus documentos en regla, tenía su licor con toda la trazabilidad, con todas sus facturas", aseguró y manifestó que lo que se desea "es que jamás esto se repita y que jamás volvamos a tener en luto a todo Colombia".

Pineda detalló que ya hablaron con la discoteca involucrada y expresó que le pidieron no hacer este tipo de actividades: "Los hemos visto a ellos siempre muy atentos de todo lo que ha pasado y les hemos también nosotros hecho la solicitud, a lo cual ellos han dicho que jamás van a a volver no solamente a promover ese reto, sino ningún otro reto que lleve temas de consumo, de excesos, de sea de comidas, sea de bebidas de ninguno".

Desde la Asociación enviaron una solicitud para que, a nivel nacional, que se eliminen "todos este tipo de retos de cosas en redes sociales, pedirle a la comunidad que no los que no los efectúe, que no los siga" y se anunciaron nuevas capacitaciones "de primeros auxilios para todo el personal para que podamos tener una mejor reacción en cualquier establecimiento y este tipo de casos jamás se vuelvan a repetir".

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.