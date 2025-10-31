Estafadores en Bogotá roban comerciantes y ya tienen varias víctimas: este es su modus operandi

Un grupo de delincuentes en Bogotá están estafando emprendedores. El método de estas personas es alquilar locales comerciales en la ciudad para convencer a los empresarios de comercializar sus productos. Una de las víctimas de estas personas habló con Noticias Caracol sobre lo que le sucedió.

La mujer contó que los ladrones aparentaron ser una oficina donde se proveía alimentos a grandes empresas. Además de a ella, estos estafadores robaron a más de diez personas.

La banda de ladrones está conformada por tres personas, según la víctima: “Un señor de la tercera edad, estaba el muchacho que hace los supuestos contratos, que pasa la cédula y que daba facturas ficticias, pues está la huella de él en la factura, y hay otra muchacha”.



Estas personas, de acuerdo con la emprendedora, “buscan locales, los dueños de las casas no les pide documentación, buscan proveedores de productos alimenticios como pescado, huevos, quesos, papa, plátano, chorizos, y dicen que en dos horas cancelan y no pagan. Dicen que tienen problemas con el pago, que mañana y a los dos días se van del local”.



"Nos dejaron casi que en la quiebra": víctima de estafadores en Bogotá

Durante una semana, los ladrones pidieron todo tipo de alimentos. “En una semana cuadraron todos los proveedores. El fin de semana todo el mundo les trajo todos los productos. Todos somos emprendedores. Nos dejaron casi que en la quiebra”, denunció la víctima.



En audios que enviaban por WhatsApp, uno de los ladrones dijo: “Hola, sumercé, cómo estás, bendiciones, muy buena tarde. Me llegó mucha mercancía re tarde y hasta ahora me estoy desocupando. ¿Será que le puedo enviar eso (la plata) en la mañanita?”.

Los dueños de la mercancía quedaron esperanzados con que en unos días recibirían el pago pero al llegar al sitio encontraron que los delincuentes se habían marchado con todos los productos de habían pedido. “A mí me tobaron 250 chorizos, me dijeron que pagaban en 2 horas y luego dijeron que tenían un problema con Nequi, que Nequi fallaba y ya cuando vine a mirar el local estaba desocupado. Entonces, en 15 días se prepara otra vez”.

Las víctimas encontraron en el local que habían alquilado los ladrones una de otros posibles afectados y ante la Fiscalía hay un denuncio de los comerciantes estafados, pero lo que se enteraron fue que los mismos delincuentes ya habían robado en otros sectores de Bogotá.

Se recomienda a comerciantes verificar muy bien a qué tipo de personas le dejan sus productos fiados, pues podrían terminar estafados.

