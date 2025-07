Denuncian suplantación de la empresa de Epa Colombia: "No se sigan dejando engañar"

La empresa de keratinas de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, está a cargo de su pareja desde que ella fue recluida en enero de este año en un centro penitenciario. Desde que la creadora de contenido fue privada de la libertad, Karol Samantha Barbosa ha liderado el negocio con el que subsisten.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La pareja de Barrera alertó a sus clientes por una situación que se ha vuelto común en días recientes. Al parecer, hay varios productos fraudulentos que se han hecho pasar como parte de los artículos oficiales que venden en la empresa de keratinas. "La verdad, de todo corazón, espero que ustedes no se sigan dejando engañar por personas deshonestas. No permitan que la gente les siga quitando su platica, que ustedes tanto ahorran, tanto trabajan", dijo Barbosa en su cuenta de Instagram.

La ahora empresaria aseguró que todos sus productos son vendidos únicamente a través de su sitio web oficial y del call center de WhatsApp autorizado. Barbosa dijo que en el pasado ya había hecho la advertencia. Nuevamente denuncia la situación de robo de marca. "Para que venga una persona deshonesta que no puede ser capaz de emprender por mérito propio, que tiene que usar la voz o la marca de otra persona para surgir".

Publicidad

Durante esta semana, Barbosa contó que han recibido muchas quejas. "Han ido personas a mostrarnos los tarros, que les devuelvan la plata, que eso era de la Epa Colombia. Chicas, para nadie es un secreto Dane dónde se encuentra en este momento. Ella no va a sacar ninguna cosa por el momento, no va a sacar ningún aceite, nada de eso. Aquí les voy a dejar nuestro único call center y nuestra única página web, para que de verdad ustedes no permitan que otra persona venga a quitarles su platica injustamente".



¿Cómo está la situación económica de la empresa de Epa Colombia?

De acuerdo con Barbosa, la empresa continúa creciendo a pesar de la ausencia de la creadora de contenido. A principios de junio, la empresaria respondió a una pregunta que le hicieron en redes sociales: ¿Crees que la ausencia de Dane ha bajado las ventas? "Amiga, la verdad, yo te digo que sí. Gracias a Dios no estamos en las últimas, como muchas personas nos quisieran ver, pero claro que falta Dane".

De hecho, en días pasados Barbosa también compartió una historia en Instagram contando cómo va el negocio en la sede que tienen en el barrio El Restrepo. "Acabo de salir y me voy supercontenta. Feliz de ver esos resultados tan maravillosos, de ver cómo todas las clientas salen tan satisfechas con su cabello. Ver todas esas clientas fieles que llevan cinco, seis, siete, ocho procedimientos de queratina, de cirugía, de hidratación. Ver que aún siguen casadas con la marca, es algo súper gratificante".

Publicidad

Barbosa dijo que a pesar de las adversidades y la situación legal de Epa Colombia, sus clientes han sido fieles. "Se quedan ahí. Daneidy se siente superorgullosa porque todo el esfuerzo que hizo para crear su imperio de keratinas, para ser la reina de las keratinas y la número uno, no ha sido en vano. Gracias por visitarnos, por el voz a voz, por seguir aplicándose en la mejor keratina de Colombia".



¿Qué ha pasado con Epa Colombia?

Epa Colombia se encuentra en la cárcel El Buen Pastor después de ser condenada a 63 meses meses y 15 días de cárcel (cinco años y dos meses) por los delitos de daño agravado a propiedad ajena, alteración del transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas, en hechos ocurridos durante el Paro Nacional de 2019. El pasado 15 de julio la Corte Suprema de Justicia negó otra tutela que presentó Barrera Rojas.

La influenciadora y empresaria buscaba impugnar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá alegando que se le habían vulnerado sus derechos por la imputación de instigación a delinquir con fines terroristas, un delito que en la justicia colombiana no tiene las mismas flexibilidades que otro tipo de imputaciones. Con ese argumento, envió entonces una tutela a la Corte, que decidió finalmente negarla. Es importante señalar que esta es la segunda tutela que el alto tribunal le niega a Epa Colombia. La primera fue a finales de abril, cuando con esa acción judicial buscaba la protección de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, defensa, dignidad humana, libertad de expresión, protesta y principios de favorabilidad.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL