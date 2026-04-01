En marcha, comisión independiente en Caracol Televisión

Caracol Televisión anunció este miércoles 1 de abril la puesta en marcha de una comisión, integrada por expertos juristas, para investigar los protocolos de prevención de acoso sexual en el canal. A partir de los hallazgos, la comisión propondrá el camino para fortalecer los canales de denuncia y las medidas de protección.

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Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, ya había informado que este trabajo lo hará una comisión externa, liderada por Catalina Botero Marino, y contará con todas las garantías necesarias para asegurar que las personas puedan ser escuchadas con respeto y confidencialidad. "En cumplimiento del compromiso anunciado por el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba, la compañía informa la puesta en marcha de una comisión independiente que adelantará una investigación autónoma sobre la cultura institucional y los protocolos de prevención de acoso sexual y violencia de género en el canal", señaló la compañía en un comunicado.

De acuerdo con ese comunicado, el objetivo será analizar las dinámicas organizacionales y formular recomendaciones que generen mejoras, fortalezcan los mecanismos de prevención, atención y protección frente a este tipo de conductas. “Este proceso busca garantizar la rendición de cuentas en todos los niveles, asegurando que dichos hallazgos se traduzcan en una transformación cultural profunda, real y sostenible en el tiempo”, indicó la comunicación.



La lideresa de la comisión, Botero Marino, es abogada experta en derecho constitucional, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional y exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH. Esta comisión también estará integrada por Alejandra Negrete Morayta, abogada experta en género y justicia, excomisionada nacional para prevenir la violencia contra las mujeres en México y exprocuradora federal de la defensa del trabajo; Mia Perdomo, psicóloga y CEO de Aquales, empresa de consultoría especializada en el cierre de brechas de género en el ámbito corporativo; y Carlos Alfonso Negret, abogado y exdefensor del pueblo de Colombia, reconocido por su liderazgo en la defensa de los derechos de las víctimas y la institucionalidad.



Botero señaló que la comisión garantizará tres cosas: perspectiva de género, rigor técnico y total independencia del canal. "Lo que busca es comprender lo que pasó y analizar las dinámicas institucionales, para poder plantear un plan integral de recomendaciones que fortalezcan la prevención, la atención y la protección de las mujeres que han sufrido acoso sexual o violencia de género”, manifestó.

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Para Botero, se trata de lograr una verdadera transformación cultural real y procesos o mecanismos de rendición de cuentas. En el comunicado de Caracol Televisión se indicó que este equipo contará con plena independencia y autonomía técnica. "Su trabajo no estará subordinado a directivos ni a consideraciones reputacionales, y dispondrá de los recursos necesarios para desarrollar una investigación rigurosa y transparente", se lee en la comunicación del canal.

Además, se detalló que los interesados en aportar información relevante pueden escribir en http//:caracoltv.com/comision.

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