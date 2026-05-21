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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La champeta fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia

La champeta fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia

El Ministerio de las Culturas formalizó este 21 de mayo la declaración de la champeta como patrimonio.

Por: María Paula González
Actualizado: 21 de may, 2026
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En medio de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad y el aniversario de la abolición de la esclavitud en Colombia, la champeta ha alcanzado la máxima distinción cultural del país.

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes le otorgó a este ritmo tradicional el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Esto a través de la resolución que adopta el Plan Especial de Salvaguardia (PES).

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Este reconocimiento no es un hecho aislado ni meramente simbólico; es el resultado de décadas de lucha comunitaria liderada por organizaciones como la Fundación Roztro, portadores tradicionales, artistas y constructores de picós que han buscado dignificar una cultura históricamente marginada.

¿Por qué la champeta fue declarada patrimonio cultural?

La decisión del Consejo Nacional de Patrimonio y del Ministerio de las Culturas responde a la necesidad de proteger un "universo cultural" que trasciende lo musical. No se trata solo de un ritmo pegajoso o un baile popular, sino de un entramado de prácticas, memorias, oficios y lenguajes que garantizan la identidad de las comunidades afrocaribeñas.

El respaldo estatal se formaliza a través del PES para mitigar riesgos históricos que han amenazado la permanencia de esta manifestación. Entre estos factores se encuentran el racismo estructural, la aporofobia, el clasismo y la criminalización de los picós, así como la estigmatización mediática que durante años redujo la champeta a un fenómeno de violencia o marginalidad. Además, se busca evitar la "folclorización" y la "exotización" que despojan a la práctica de su sentido social y comunitario.

La champeta representa un espacio de libertad y afirmación frente a la exclusión. Su importancia radica en ser un repositorio de memorias de quienes han sido invisibilizados en la historia oficial. Como territorio simbólico, la champeta narra la historia de los pueblos subalternos que, a pesar del desarraigo y la esclavitud, lograron transmutar el dolor en cantos, danzas y una estética de resistencia.La champeta representa un espacio de libertad y afirmación frente a la exclusión. Su importancia radica en ser un repositorio de memorias de quienes han sido invisibilizados en la historia oficial. Como territorio simbólico, la champeta narra la historia de los pueblos subalternos que, a pesar del desarraigo y la esclavitud, lograron transmutar el dolor en cantos, danzas y una estética de resistencia.

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El alcance de esta declaratoria protege 11 expresiones vinculadas que integran su universo cultural, incluyendo:

  • La cultura picotera: El reconocimiento del picó no solo como sistema de sonido, sino como un artefacto artístico y tecnológico central en la vida barrial.
  • Oficios artesanales: Los saberes técnicos y la iconografía asociada a la construcción y decoración de los picós.
  • El lenguaje y la tradición oral: El "lenguaje champetúo" como una forma única de comunicación y resistencia lingüística.
  • La danza: La protección de la "danza champetúa" y sus formas de encuentro en el espacio público.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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