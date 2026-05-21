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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / La intentó robar y la atacó con un machete en TransMilenio: grave caso de agresión en Bogotá

La intentó robar y la atacó con un machete en TransMilenio: grave caso de agresión en Bogotá

Miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron hasta el lugar para atender la novedad. El caso fue denunciado por un concejal.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 21 de may, 2026
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Robo en TransMilenio

Los usuarios de TransMilenio registraron un nuevo caso de inseguridad y violencia que ocurrió dentro de uno de los buses de transporte público de Bogotá. El episodio volvió a encender las alarmas sobre los controles que hay sobre el ingreso de personas a las estaciones y el nivel de seguridad al que están expuestos los pasajeros. Esta vez, una mujer fue víctima de un presunto intento de atraco y posterior agresión con machete dentro de uno de los articulados.

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El hecho fue divulgado en redes sociales por una denuncia que compartió el concejal Juan David Quintero. El cabildante señaló en su publicación que fue un habitante de calle el señalado agresor de esta pasajera que se transportaba en la ruta H20, que tiene como destino el portal Usme. El cabildante Quintero entregó detalles sobre este intento de robo.

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En el video se puede observar a varios usuarios del articulado invadidos por la consternación y la rabia, pidiendo la presencia de uniformados de la Policía Metropolitana, quienes llegaron al lugar de los hechos. La usuaria que fue agredida fue sacada con ayuda de otros pasajeros por una de las puertas para ser recibida por las autoridades. La persona que grabó el video relató que la mujer tenía el celular en la mano cuando fue interceptada por el ladrón. “Dio papaya”, le dijo a una persona que le preguntó en ese instante lo ocurrido. “Fue a guardarlo y le sacó el machete”, dijo en referencia al habitante de calle que intentó arrebatarle el móvil.

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Quintero, en la publicación, exigió que se convoque una mesa donde se pueda discutir cómo se blindará el sistema de transporte, que cuente con la presencia de Roberto Angulo, secretario de Integración Social; María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio; Gustavo Quintero, secretario de Gobierno; y César Restrepo, secretario de Seguridad. “¡Las medidas adoptadas hasta el momento NO son suficientes!”, aseguró.

María Paula Rodríguez Rozo
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