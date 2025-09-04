Publicidad

COLOMBIA  / Esta fue la condena contra hombre que atacó a sobrina de 5 años con arma cortopunzante en Medellín

Esta fue la condena contra hombre que atacó a sobrina de 5 años con arma cortopunzante en Medellín

La niña visitaba la casa de una familiar cuando su tío, sin mediar palabra, la atacó salvajemente, provocándole 4 puñaladas. El agresor se declaró culpable.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 04, 2025 04:18 p. m.
En Medellín, condenan a hombre que atacó a su sobrina de 5 años con arma cortopunzante
Los hechos ocurrieron en 2024
