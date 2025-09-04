Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Catalina Gómez Ángel y el peligro de ser reportera de guerra: sobrevivió a un misil en Ucrania

Catalina Gómez Ángel y el peligro de ser reportera de guerra: sobrevivió a un misil en Ucrania

La colombiana Catalina Gómez Ángel recibió el I Premio Internacional de Periodismo David Beriain por su cobertura desde zonas de conflicto en el Medio Oriente. Así es su arriesgado trabajo.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 04, 2025 12:33 p. m.
Catalina Gómez Ángel, la periodista colombiana que desafía la guerra
Foto: Los Informantes