Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Video captó el momento en que joven motociclista murió al enredarse con cable suelto en Fusagasugá

Video captó el momento en que joven motociclista murió al enredarse con cable suelto en Fusagasugá

La tragedia de John Alexander, de 25 años, revive la alerta por los riesgos mortales del cableado sin mantenimiento en calles de Colombia. “Fue acto de irresponsabilidad”, enfatizó la familia de la víctima.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: septiembre 04, 2025 11:59 a. m.
Cables peligrosos SD
Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2023, cuando John Alexander se desplazaba en motocicleta por una calle del centro de Fusagasugá.
Freepik / Séptimo Día