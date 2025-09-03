Tras elección de Camargo, presidente Petro dice que "coalición de Gobierno en el Senado se rehace"

El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que "la coalición de Gobierno en el Senado se rehace por completo. Su objetivo cambia". Esto luego de la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, quien obtuvo 62 votos a favor este miércoles en el Senado de la República, superando a María Patricia Balanta, quien tuvo 41.

Anteriormente, el Jefe de Estado había mencionado que "excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la Corte. (...) Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena. El Senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso".

Además, fuentes del Palacio de Nariño le confirmaron a Noticias Caracol que la directora del Dapre, Angie Rodríguez, le pidió la renuncia a los ministros de Comercio, Diana Morales; TIC, Julián Molina y Trabajo, Antonio Sanguino.



Noticia en desarrollo...