Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Tras elección de Camargo, presidente Petro dice que "coalición de Gobierno en el Senado se rehace"

Tras elección de Camargo, presidente Petro dice que "coalición de Gobierno en el Senado se rehace"

Además, fuentes del Gobierno confirmaron que se alistan las renuncias de tres ministros, quienes representaban partidos políticos con los que el Gobierno tenía acuerdos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 03, 2025 09:35 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro.
Presidencia