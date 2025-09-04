Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Consejo de Estado niega anular elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

Consejo de Estado niega anular elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

La elección de José Ismael Peña ocurrió en marzo del 2024. El Consejo de Estado concluyó que el proceso cumplió "con las normas legales y estatutarias que lo regulan".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 04, 2025 03:56 p. m.
Comparta en:
José Ismael Peña
José Ismael Peña
Colprensa / Redes sociales