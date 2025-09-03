Colegio del que desapareció Valeria Afanador ya sufre primeras consecuencias tras muerte de la menor

Pasados solo cinco días desde que se hizo el hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Valeria Afanador en el río Frío de Cajicá, la familia de la menor continúa buscando pistas que le permita dar con detalles adicionales de lo que pudo haber ocurrido con ella.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cuando fue vista por última vez, la niña de solo diez años se encontraba en su colegio, como cualquier día. En cámaras de seguridad se le ve a la pequeña rodeando una cerca de la institución, y caminando en zonas cercanas a la cerca viva por la que, al parecer, salió y desapareció. En su momento, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, le dijo a Noticias Caracol que tras el cercado de árboles había una reja metálica con algunos orificios por los que, posiblemente, Valeria pudo haber salido de la institución.

Su cuerpo, acorde con el primer informe forense conocido con Noticias Caracol, indica que la niña, quien fue buscada por las autoridades durante 17 días, habría muerto por inmersión en el agua. Por ahora, la defensa de la familia de la menor continúa cuestionándose por qué Valeria Afanador quedó con dos heridas en su cuerpo que, si bien no eran mortales, podrían dar mayores luces sobre lo que ocurrió con ella.



Por su parte, el colegio gimnasio campestre Los Laureles, lugar en el que desapareció la menor, sostendrá una reunión con representantes de la Gobernación de Cundinamarca para conocer cuál será el futuro de esta institución. Su abogado, Francisco Bernate, dijo que entre las actuaciones que adelanten los entes de control se debe tener claro que "el colegio mantiene su documentación en regla".

Publicidad

Asimismo, el defensor del colegio dijo que esta institución educativa posee todos los papeles al día y cuenta con los permisos necesarios para funcionar, razón por la que, dice, las clases deben reanudarse prontamente para seguir garantizando los derechos de trabajadores y estudiantes.

"(El colegio) funciona con el aval de las autoridades. (...) Por supuesto que acá ha ocurrido una tragedia, por su puesto tienen que haber investigaciones, pero acá están en juego los derechos de trabajadores y estudiantes", dijo el abogado Bernate.

Publicidad

De la misma manera, el abogado de la institución dijo que las investigaciones deben continuar para que se pueda esclarecer lo ocurrido, proceso que, afirma, seguirá apoyando la institución educativa. "La Fiscalía no puede quedarse con el solo dictamen de Medicina Legal, tendrá que avanzar en las investigaciones a fin de determinar la participación de terceras personas; por supuesto que apoyamos la posición de las víctimas en este hecho en el sentido de avanzar en las investigaciones y pueden contar con el aporte del colegio para colaborar en esta investigación", dijo Bernate.



Varios padres de familia ya habrían solicitado el retiro de sus hijos que estudiaban en colegio de Valeria Afanador

Sin embargo, un reciente pronunciamiento de Wilson Halaby, secretario de Seguridad y Convivencia de Cajicá, dio a conocer que, al parecer, ya se han reportado casos de padres de familia que han solicitado el retiro de sus hijos de esta institución educativa tras el caso de Valeria Afanador. Frente a esta tendencia, Halaby ha dicho que se ha trabajado para que otras instituciones puedan recibir a los menores sin que haya pérdida de clases o de los cursos en los que se encontraban.

"Hay algunos estudiantes a los que sus padres retiraron y trasladaron a otros colegios. Conocemos que ha existido la facilidad en otras instituciones para recibirlos y que no pierdan sus clases y, por ende, el curso en el que estaban", dijo Wilson Halaby, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cajicá.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

