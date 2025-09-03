Publicidad

Colegio del que desapareció Valeria Afanador ya sufre primeras consecuencias tras muerte de la menor

Colegio del que desapareció Valeria Afanador ya sufre primeras consecuencias tras muerte de la menor

La institución educativa en la que estudiaba Valeria Afanador, la niña de diez años que fue hallada sin vida en el río Frío de Cajicá, ya ha tenido que asumir la decisión de varios padres de familia de la institución.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:34 a. m.
Valeria Afanador.jpg
La menor fue hallada muerta el pasado 29 de agosto, en el río Frío de Cajicá. -
Foto: redes sociales y Gimnasio Campestre Los Laureles