Nuevo parte médico de los militares quemados en Putumayo: "En estado crítico y bajo observación"

Nuevo parte médico de los militares quemados en Putumayo: "En estado crítico y bajo observación"

En la tarde del miércoles 3 de septiembre tres miembros del Ejército Nacional fueron quemados después de ser rociados con gasolina durante una asonada en zona rural del departamento del Putumayo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 04, 2025 03:46 p. m.
Nuevo parte médico de los militares quemados en Putumayo: "En estado crítico y bajo observación"
Momento en que movilizan a uno de los militares heridos.
Mindefensa