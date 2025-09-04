Nuevo parte médico de los militares quemados en Putumayo: "En estado crítico y bajo observación"

Un oficial y un soldado del Ejército Nacional habían resultado heridos con quemaduras de gravedad tras ser rociados con gasolina. El hecho ocurrió el miércoles 3 de septiembre en la vereda Siloé, del municipio de Villagarzón, en el departamento de Putumayo. La Vigésima Séptima Brigada, unidad orgánica de la Sexta División del Ejército Nacional, denunció el ataque contra los uniformados después de una asonada por parte de un grupo de civiles, que intentaban impedir una operación militar contra un laboratorio ilegal de procesamiento de pasta base de coca.

El operativo estaba a cargo de la Brigada de Selva 27 y el Batallón de Infantería de Selva 25. Los soldados afectados por las quemaduras fueron identificados como el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, y los soldados profesionales Sebastián Díaz Amaya y Daniel Fierro Rubiano.

Nueva parte médico de los militares quemados en Putumayo

El Hospital Militar Central, en donde se encuentran actualmente ambos miembros del Ejército Nacional, informó este jueves 4 de septiembre el estado de salud de los afectados por las quemaduras. "Como consecuencia del ataque perpetrado contra miembros de la Fuerza Pública en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo), fueron recibidos el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya; quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo medico multidisciplinario.



Por otra parte, el también soldado profesional Daniel Fierro Rubiano "es valorado por el servicio de cirugía general y plástica. El Hospital Militar Central, en su condición de Reserva Estratégica de la Nación, dispone de todas sus capacidades médicas y de infraestructura para brindar atención especializada y oportuna al personal ingresado". El hospital explicó que la evolución de los pacientes será informada oportunamente en un próximo comunicado. Sobre el estado de salud del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez no se informó en este parte médico, ya que el uniformado no ha sido trasladado a Bogotá hasta el momento.



¿Qué dijo Mindefensa sobre el ataque a los uniformados?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, escribió un mensaje en su cuenta de X. "Condenamos y repudiamos el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército Nacional, quienes se encontraban realizando operaciones militares en Villagarzón, Putumayo. Durante la destrucción de un laboratorio ilegal de cocaína, fueron atacados en una asonada: les rociaron gasolina y les prendieron fuego para interrumpir el procedimiento".

El funcionario dijo que los culpables del hecho no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. "Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares". Desde esa cartera ofrecieron hasta $200 millones de recompensa por información que permita identificar, individualizar y capturar a los responsables. "Este grave delito no quedará en la impunidad. Toda Colombia debe alzar su voz de rechazo y condenar este crimen. Colombia está con sus héroes y heroínas que visten uniforme. Pronta recuperación de nuestros heridos".

