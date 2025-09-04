Publicidad

Proyecto de ley que condona intereses y reduce deudas en el Icetex fue aprobado en Senado

La plenaria aprobó una iniciativa que busca eliminar los intereses corrientes y de mora en los créditos educativos, además de abrir la puerta a acuerdos de pago. Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 04, 2025 06:36 p. m.
Intereses en créditos del Icetex podrían ser condonados a estudiantes, por ley aprobada en el Senado
El texto aprobado en el Senado establece, en su artículo primero, la creación de un marco de amnistía y alivios económicos para deudores del Icetex. -
Freepik/ Colprensa